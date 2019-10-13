مواصفات لابتوب Microsoft Surface Laptop 3 مع المميزات و السعر

Microsoft Surface Laptop 3 جيل حديد من اجهزة اللابتوب الرائعة من مايكروسوفت. تتميز اجهزة اللابتوب من مايكروسوفت بكونها جيدة المواصفات. ذات اداء قوي. مناسبة لجميع الأعمال و المهام المختلفة. هي ليست اجهزة العاب لكنها تؤدي الغرض فيما تحتاج على اي حال. اعلنت مايكروسوفت عن الجيل الجديد من هذه الاجهزة في مؤتمرها الماضي بشهر اكتوبر لعام 2019. يأتي الجيل الثالث من Surface بحجمي شاشة. الأول بحجم 15 بوصة و الثاني بحجم 13.5 بوصة. مع تشابه عال في المواصفات و تفوق لصالح النسخة الكبيرة. في هذا الموضوع نستعرض لكم كل ما تحبون معرفته عن الجيل الثالث من اجهزة اللابتوب الجديدة من مايكروسوفت

مواصفات Surface Laptop 3 بنسختيه

النسخة ذات الشاشة بحجم 13 بوصة النسخة ذات الشاشة بحجم 15 بوصة السعر يبدأ من 999$ يبدأ من 1199$ الشاشة تدعم اللمس بحجم 13.5 بوصة و بدقة 2256×1504 تدعم اللمس بحجم 15 بوصة و بدقة 2496×1664 المعالج Intel Core I5-1035G7 Intel Core I7-1065G7 AMD Ryzen 5 3580U AMD Ryzen 7 3780U Intel Core I5-1035G7 Intel Core I7-1065G7 ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 8GB او 16GB بسعة 8GB او 16GB بسعة 32GB على نسخة AMD كارت الشاشة Iris Graphics 950 Iris Graphics 950 (Intel) Radeon Vega 9 (AMD) Radeon Vega 11 (AMD) سعة التخزين بسعات 128GB او 256GB او 512GB بسعات 128GB او 256GB او 512GB او 1TB المداخل 1× USB Type C 1× USB Type A Advertisements 1× 3.5mm headphone jack 1× Surface Connect Port عمر البطارية حتى 11.5 ساعة من الإستخدام الحجم 12.1×8.8×0.57 انش 13.4×9.6×0.57 انش الوزن من 2.76 الى 2.89 باوند 3.4 باوند

لماذا تشتري Microsoft Surface laptop 3

وجود اختيار لشراء الجهاز بتصميم من الألمونيوم

لوحة مفاتيح مريحة للإستخدام

استخدام الجيل العاشر من معالجات Intel

استخدام معالجات AMD في النسخة الكبيرة

شاشات ذات سطوع عال

لماذا لا تشتري Microsoft Surface laptop 3

الحواف سميكة بعض الشئ

النسخة بحجم شاشة 15 بوصة كانت ممكن ان تحصل على عدد مداخل اكثر

تصميم و تحديثات Surface Laptop 3

مثل الجيل السابق فإن التصميم الإفتراضي لمنطقة لوحة المفاتيح يأتي من مادة اسمها Alcantara. و لكنك يمكن اختيار تصميم بالكامل من الألمونيوم بدل هذه المادة. يعتبر بعض الناس ان الألمنيوم افضل كمادة تستعملها في جهاز لابتوب على كل حال. ايضاً من ناحية التحديث و سهولة الإصلاح صار تفكيك الجهاز اسهل. حيث يمكن لأي محل اصلاحات الآن فك الجهاز و اعادة تركيبه بسهولة عكس الإصدار الثاني الذي كان اصعب بعض الشئ. في البداية مثلاً فإن لوحة المفاتيح تخرج من مكانها (عندما تريد اخراجها) بسهولة. كاشفة ما اسفلها مثل ذاكرة التخزين الداخلية مثلاً. كما ان التصميم قد تم لتسهيل استخدام الجهاز و لتستطيع فتح الشاشة بإصبع واحد ولا تعاني عند فتحها. هي تفاصيل صغيرة و لكنها تؤثر بشدة على تجربة المستخدمين

المداخل و الشاشة

عدد المداخل ليس سيئاً. و ان كان يجيب زيادة عدد المداخل في النسخة الأكبر بعض الشئ. هناك مدخل USB A لتستطيع استعمال اي متعلقات قديمة تستعمل هذا المدخل. مع وجود مدخل USB C الذي صار وجوده ضرورياً لأي مستخدم. و مدخل السماعات الخارجية ايضاً. مع وجود مدخل الشاحن على الجانب الأيمن من الجهاز. الشاشة ايضاً تحسنت عن الإصدار السابق. حيث استطاعت مايكروسوفت زيادة سطوع الشاشة اكثر من الإصدار السابق مع الحفاظ على عمر البطارية. و لكن كان يمكن لمايكروسوفت تصغير حواف الشاشة بعض الشئ. لتبدو اكثر عصرية خاصة اننا في عام 2019 و الجميع يتجه نحو الشاشات صغيرة الحواف.

الأداء و عمر البطارية

من ناحية المعالج فإستعمال الجيل العاشر من معالجات Intel يعطيك اداء قوي جداً مقارنة بجهاز قوي الاداء مثل Macbook. تقول مايكروسوفت بأن اداء اللابتوب الجديد اعلى من اداء MacBook Air ثلاث مرات تقريباً. هذا مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8GB تضمن لك ثبات في الاداء و سهولة القيام بمهام مختلفة في وقت واحد. من ناحية كارت الشاشة فالنسخة الكبيرة بكروت شاشة Radeon Vega ستعطيك اداء قوي جداً في الألعاب حتى. حيث تقول مايكروسوفت بأن اجهزتها تأتي بأقوى كروت شاشة في فئاتها. وانه لا يوجد جهاز لابتوب آخر بكارت شاشة اقوى منهم في نفس الفئة السعرية. كل ذلك مع عمر بطارية يصل الى 11.5 ساعة في كلا الجهازين. الرقم جيد جداً مع كل المواصفات السابقة. لكن يتحتم علينا انتظار تجارب المستخدمين لنستطيع تقييم البطارية بشكل كامل على كل حال.

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