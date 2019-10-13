تكنولوجيا: تسريبات مصورة من TENAA تكشف عن هاتف بكاميرة ثلاثية من Vivo

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Vivo قريباً لإطلاق إصدار جديد من هواتفها الذكية بكاميرة ثلاثية، حيث كشفت تسريبات مصورة جديدة من TENAA عن اللمحات الأولى لتصميم الهاتف.

رصد في قاعدة بيانات TENAA هاتف جديد من شركة Vivo يأتي بنموذج رقم V1934A/T، حيث تشير التوقعات إلى أن هذا الإصدار سينطلق إلى الأسواق بعنوان IQOO Lite.

وفقاً لتسريبات TENAA ينطلق هاتف V1934A/T من Vivo بحجم 6.53 إنش في شاشة IPS تدعم دقة عرض 2340 في 1080 بيكسل، كما تتميز الشاشة بنتوء القطرة للكاميرة الأمامية.

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أيضاً من المقرر أن يدعم هذا الإصدار رقاقة معالج ثماني الأنوية بسرعة 2.0GHz، كما يأتي بذاكرة عشوائية 4 أو 6 جيجا بايت رام، إلى جانب بطارية بقدرة 4920 mAh.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يأتي المستشعر الرئيسي بدقة 16 ميجا بيكسل، مع مستشعر 8 ميجا بيكسل وأيضاً مستشعر 2 ميجا بيكسل، ومن المقرر أن يتميز هاتف Vivo V1934A بقياسات 162.15 في 76.47 في 8.89مم، مع وزن 193 جرام، لذا نترقب الإعلان الرسمي عن الهاتف خلال الفترة القادمة.

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