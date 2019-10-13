شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فى مثل هذا اليوم.. اكتشاف مجرة ميسييه 51 وعدم التعرف على حقيقتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تعلم أن هناك مجرة عند العثور عليها لم يعرف مكتشفها أنها مجرة، ومر بها عدة علماء حتى تمكنوا من تصنيفها الحقيقي، وهذه المجرة هى ميسييه 51 أو التى تسمى بـ"M 51"، والتى اكتشفها العالم الفرنسى تشارلز ميسييه في مثل هذا اليوم 13 أكتوبر ولكن من أكثر من 200، أى عام 1773.

ووفقًا لما ذكره موقع "Space" الأمريكى، كان تشارلز ميسيير يبحث فى السماء عن أجسام كونية يمكن أن تتعارض مع المذنبات، وعند اكتشاف المجرة لأول مرة لم يفهرسها باعتبارها مجرة، فلم يكن قادرًا على رؤية البنية الحلزونية لها.

ولكن بعد 72 عامًا، رأى عالم فلكي آخر يدعى ويليام بارسونز شكل الدوامة، ومع ذلك اعتقد أنها سديم لولبي، إلى أن تمكن من اكتشاف كونها مجرة العالم إدوين هابل ومعها أجسام فضائية أخرى مثلها كانت في الحقيقة مجرات.