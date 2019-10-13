تكنولوجيا: Netflix تتوقف عن دعم الإصدارات القديمة من مشغل Roku في الأول من ديسمبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Netflix اليوم عن خططها لوقف دعم الإصدارات القديمة من أجهزة البث من Roku، على أن يتلقى المستخدمين تنبيهات بوقف الخدمة، كما تتوقف Netflix عن بث المحتوى بدءاً من الأول من ديسمبر.

نشرت شركة Netflix قائمة بالإصدارات القديمة من أجهزة مشغل Roku التي تتوقف عن دعمها الشركة خلال الفترة القادمة، والتي تشمل كلاً من أجهزة Roku HD، و Roku HD -XR، وRoku SD، و Roku XD إلى جانب جهاز البث Roku XDS،ومن علامة NetGear كلاً من XD وأيضاً XDS.

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ومن المقرر أن تتوقف خدمة Netflix عن عرض الحلقات الجديدة من العروض على الإصدارات المحددة من أجهزة Roku، لذا سيكون على المستخدمين الترقية إلى الإصدارات الحديثة من أجهزة البث لمتابعة المحتوى على خدمة Netflix.

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