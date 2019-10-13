تكنولوجيا: iFixit يؤكد على أن شريحة U1 في هواتف iPhone 11 صممت من ابل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أجرى موقع iFixit عملية تفكيك مؤخراً لهاتف ابل iPhone 11، حيث أكدت عملية التفكيك على أن شريحة U1 صممت من ابل بشكل مستقل.

أشارت التوقعات السابقة إلى أن شريحة U1 التي قدمت من ابل في سلسلة هواتف iPhone 11، تستخدم Decawave ultra-wideband DW1000، حيث تدعم شريحة DW1000 المهام ذاتها التي جاءت بها شريحة Apple U1، كما تدعم تحديد المواقع بشكل دقيق يصل إلى 10سم.

وقد أشار موقع iFixit أن كلاً من رقاقتي U1 من ابل وأيضاً Decawave تدعم نفس المعايير، ويمكن أن تدعم العمل مع أجهزة من شركات أخرى، بشكل خاص الأجهزة التي تستخدم بالفعل شريحة Decawave.

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يذكر أن ابل لديها أكثر من سلسلة من الشرائح A ،M ،W ،H ،T وأيضاً S، إلا أن شريحة U1 هي الأولى من سلسلة شرائح U من شركة ابل.

من جانب أخر تتوافق شريحة Apple U1 مع معايير UWB، والتي تتوافق مع نفس المعايير للشرائح التي تأتي في الإصدارات الأخرى من الأجهزة، أيضاً من المقرر أن تدعم شريحة U1 مع نظام تشغيل iOS 13 مشاركة سريعة للملفات عبر airdrop بين هواتف الأيفون، وهي واحدة من التطبيقات التي تدعمها رقاقة ابل، على أن يتم تطوير مزيد من التطبيقات لاحقاً.

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