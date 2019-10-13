تكنولوجيا: مقطع فيديو يستعرض تصميم هاتف Realme X2 Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ظهر هاتف Realme X2 Pro في صور حية أكدت على الكثير من مواصفات الهاتف، واليوم يظهر مقطع فيديو يكشف عن تصميم الهاتف باللون الأبيض الصدفي.

ينطلق مؤتمر Realme يوم 15 من اكتوبر للإعلان الرسمي عن هاتفها المرتقب Realme X2 Pro، والذي كان محور العديد من التسريبات خلال الفترة الماضية، ومن جديد يكشف عن الهاتف في مقطع فيديو يقدم نظرة أوضح على هاتف Realme X2 Pro.

نشر على Weibo مقطع فيديو لهاتف Realme X2 Pro باللون الأبيض Pearl الذي قدم من الشركة سابقاً في هاتف Realme XT، إلا أن هاتف Realme X2 Pro يأتي بإعدادات رباعية للكاميرة الخلفية.

يتميز أيضاً هاتف Realme X2 Pro بتصميم رأسي للكاميرة يتوسط الجهة الخلفية للهاتف، بينما يأتي شعار Realme إلى أسفل إعدادات الكاميرة إلى اليمين.

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ويأتي زر التشغيل في الجانب الأيمن من إطار هاتف Realme X2 Pro، بينما يأتي زر التحكم في الصوتيات في الجانب الأيسر، كما يضم الهاتف منفذ USB C في الجزء السفلي، مع منفذ 3.5مم للسماعات، وميكروفون وأيضاً مكبر صوتي.

هاتف Realme X2 Pro يأتي بحجم شاشة 6.5 إنش، كما يتميز الهاتف بنتوء علوي في الشاشة، ويضم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 855 Plus، مع ذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، كما يدعم معدل تحديث 90Hz في الشاشة، ويضم اثنان من مكبرات صوتية ستريو، كما يدعم تقنية الشحن السريع من شاحن بقدرة 50W.

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