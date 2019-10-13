فاطمة أيت طالب - دبي - غادر مايكروسوفت Matt Salsamendi الشريك المؤسس لخدمة Mixer الخاصة ببث الفيديو و الموجهة إلى جمهور اللاعبين، و ذلك بعد أسبوع من مغادرة المؤسس الآخر James Boehm كما نقلنا إليكم في خبرٍ سابق.
و كان كلاهما قد أسس الخدمة في بادىء الأمر تحت الاسم Beam، قبل أن تقوم مايكروسوفت بالاستحواذ عليها في 2016 و إعادة تسميتها إلى Mixer في 2017. و يُذكر بأن مايكروسوفت تحاول زيادة شعبية Mixer و جماهيريته لتنافس Twitch، و قد قامت مؤخراً بالتعاقد مع لاعب Fortnite الشهير Ninja من أجل ذلك.
و يبدو أن هناك تغييرات إدارية في مايكروسوفت في هذه الفترة، خاصة قبيل الجيل الجديد، حيث سبق و أن أعلن “مايك يبارا” مغادرته لقسم الإكس بوكس، بعد أن شغل منصب نائب رئيس القسم.
كانت هذه تفاصيل خبر الشريك المؤسس الآخر لخدمة Mixer يُغادر مايكروسوفت بدوره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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