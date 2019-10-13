الشريك المؤسس الآخر لخدمة Mixer يُغادر مايكروسوفت بدوره

فاطمة أيت طالب - دبي - غادر مايكروسوفت Matt Salsamendi الشريك المؤسس لخدمة Mixer الخاصة ببث الفيديو و الموجهة إلى جمهور اللاعبين، و ذلك بعد أسبوع من مغادرة المؤسس الآخر James Boehm كما نقلنا إليكم في خبرٍ سابق.

و كان كلاهما قد أسس الخدمة في بادىء الأمر تحت الاسم Beam، قبل أن تقوم مايكروسوفت بالاستحواذ عليها في 2016 و إعادة تسميتها إلى Mixer في 2017. و يُذكر بأن مايكروسوفت تحاول زيادة شعبية Mixer و جماهيريته لتنافس Twitch، و قد قامت مؤخراً بالتعاقد مع لاعب Fortnite الشهير Ninja من أجل ذلك.

و يبدو أن هناك تغييرات إدارية في مايكروسوفت في هذه الفترة، خاصة قبيل الجيل الجديد، حيث سبق و أن أعلن “مايك يبارا” مغادرته لقسم الإكس بوكس، بعد أن شغل منصب نائب رئيس القسم.