لعبة Inmost باتت متوفرة لخدمة Apple Arcade

فاطمة أيت طالب - دبي - باتت لعبة الألغاز و المنصات ذات الأجواء الفريدة Inmost متوفرة على خدمة Apple Arcade من المطور Hidden Layer Games و الناشر Chucklefish. اللعبة تضم فارساً سلّم نفسه لقوات الظلام، مخلوقٌ يتغذّى على الألم، و فتاة وحيدة. هذه اللعبة تجمعهم في حكاية تتمحور حول التضحية، المعاناة، و العائلة. اللعبة ستتوفر قريباً لكل من الحاسب الشخصي و الننتندو سويتش أيضاً.

و فيما يتعلق بخدمة Apple Arcade، فهي خدمة تسمح للاعبين بالولوج إلى مكتبة كبيرة من الألعاب على أجهزة Apple الذكية مقابل اشتراك شهري.