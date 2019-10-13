مصدر: مبيعات Xbox One وصلت إلى 46.9 مليون وحدة مع نهاية الربع الثاني من 2019

فاطمة أيت طالب - دبي - منذُ أن توقفت شركة مايكروسوفت عن مُشاركة مبيعات جهازها المنزلي Xbox One، و نحنُ في ظلامٍ دامس حول أداء الجهاز في مُختلف الأسواق العالمية، و إن كانت المؤشرات تعكس أداءً أفضل في أمريكا و بريطانيا من بقية الأسواق العالمية. المنافسون من جهة أخرى، لم يترددوا في مشاركة أرقامهم، فنحن نعلم أن البلايستيشن4 باع أكثر من 100 مليون وحدة منذ نوفمبر 2013، و نعلم أن الننتندو سويتش باع نحو 37 مليون وحدة منذ مارس 2017.
المُحلل المعروف في مجال التسلية و الترفيه “دانييل أحمد” أكّد في وقتً سابق أن المبيعات الكلية للجهاز قد وصلت إلى 41 مليون وحدة مع نهاية العام الماضي 2018، و من خلال آخر البيانات من وكالة IDC، حصلنا على رقم تقديري جديد لإجمالي المبيعات حتى نهاية الربع الثاني من العام الحالي (نهاية يونيو) بواقع 46.9 مليون وحدة.
تبقى هذه البيانات تقديرية، و قد تكون قريبة من الحقيقة إلا أننا لا نستطيع أن نعرف الأداء الدقيق للمنصة دون بياناتٍ رسمية من مايكروسوفت.
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