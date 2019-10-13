Sennheiser تُعلن عن السماعة اللاسلكية GSP 370 للاعبين مع بطارية تعمل 100 ساعة

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة سنهايزر الألمانية المتخصصة في المعدات الصوتية عن سماعة جديدة موجهة إلى جمهور اللاعبين تحت الاسم GSP 370، و هي نسخة مطورة و لاسلكية من السماعة السابقة للشركة GSP300. ما يُميز هذه السماعة بجانب وعود سنهايزر في المحافظة على الجودة الصوتية المعروفة من الشركة، هو أن بطاريتها قادرة على الاستمرار في العمل لفترة تتجاوز 100 ساعة، و على سبيل المثال فإن اللاعب الذي يلعب 6 ساعات في الأسبوع، سيكون بمقدوره أن يستعمل السماعة 4 أشهر دون الحاجة إلى شحنها.

السماعة تضم مذياعاً (مايكروفون) يمتاز بالقدرة على عزل الضجيج، و بجودة صوتية مرتفعة. كما تُركز السماعة على الراحة عند الاستعمال لفترات زمنية طويلة، و فيما يتعلق بالسعر، فإن السماعة ستُطرح بسعر 200$، أي ضعف سعر سماعة GSP300 السلكية، و التي تتوفر في الأسواق بسعر يناهز 100$.

السماعة متوافقة مع الحاسب الشخصي، البلايستيشن4، و كذلك الإكس بوكس ون.