تكنولوجيا: بشرى لمالكى حساب ياهو .. أنت مؤهل للحصول على 380 دولار تعويض

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كان لديك حساب على ياهو بين عامى 2012 و2016، فقد تكون مؤهلاً للحصول على تعويضات عن الأضرار الناتجة عن دعوى جماعية رفعت ضد الشركة التقنية، وسيحصل بعض المستخدمين المتضررين على مقابل مالى يصل إلى 358.80 دولار.
ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، تأتى هذه الخطوة بعد أن توصلت ياهو مؤخراً إلى تسوية لدعوى جماعية رفعت نتيجة لانتهاك الخصوصية، ووافقت على دفع 117.5 مليون دولار كتعويضات للمقيمين فى الولايات المتحدة.
ولتكون مؤهلاً للحصول على التعويضات، لابد من امتلاكك حساب على ياهو فى الفترة ما بين 1 يناير 2012 و 31 ديسمبر 2016، أو استلامك لإشعار بخرق البيانات من ياهو بين عامى 2016 و 2017.
أما بالنسبة للمستخدمين غير المتأكدين مما إذا كانوا مؤهلين للحصول على التعويض أم لا، تم إنشاء موقع ويب خاص للاستعلامات الفردية، وهناك العديد من المعايير المختلفة المستخدمة لتحديد الأضرار.
أما الأشخاص الذين سُرقت هوياتهم وتعرضوا لأضرار مباشرة نتيجة لذلك، سيكونوا مؤهلين للحصول ما يصل إلى 25000 دولار، كما يمكن لأولئك الذين دفعوا مقابل حسابات Yahoo Premium أو خدمات Yahoo Small Business User التقدم بطلب استرداد ما يصل إلى 25 بالمئة من رسوم الاشتراك، والموعد النهائى لتقديم نموذج المطالبة هو 20 يوليو 2020.
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