شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تكشف عن صورة مذهلة للسماء الزرقاء فوق سلسلة جبال سييرا نيفادا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت ناسا صورة جديدة تظهر الضوء الأزرق الساطع للسماء، والتى التقطها المصور ماتياس سيبريان خلال "الساعة الزرقاء" فوق سلسلة جبال سييرا نيفادا.

ووفقا لموقع "ميورو" البريطانى، تعد الساعة الزرقاء هى وقت انتقال الشفق مباشرة قبل شروق أو بعد غروب الشمس، عندما تكون الشمس تحت الأفق ولكن لا يزال هناك ضوء أزرق فى السماء، على عكس "الساعة الذهبية" المحبوبة للغاية من قبل المصورين، والتى تعد الفترة الزمنية بعد شروق الشمس مباشرة أو قبل غروب الشمس، حيث تكون السماء حمراء وأنعم من وجودها أعلى فى السماء.

وقالت ناسا: "فى الثامن من أغسطس، تم مسح بانوراما الساعة الزرقاء المبكرة على طول السماء الغربية الصافية، بعيدًا عن شروق الشمس الوشيك، فهو مشهد أخاذ من أسفل سفوح جبل ويتنى، على طول طريق جون موير نحو قمم وعرة لسلسلة جبال سييرا نيفادا على كوكب الأرض. "

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