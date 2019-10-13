شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انستجرام يتيح الاستجابة لحضور الفعاليات عبر "القصص" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى انستجرام بعض التغييرات الكبيرة على تطبيقه فى الأسبوعين الماضيين، فبعد تمكين الوضع المظلم للتطبيق على منصتى أندرويد وiOS، سيسمح التطبيق الآن للمستخدمين بإضافة ملصقات الأحداث التى يمكن استخدامها فى الرد على دعوات حضور الأحداث.

وبحسب موقع mspoweruser الأمريكى، فتم اكتشاف هذه الميزة مؤخرًا بواسطة المسربة الشهيرة Jane Manchun Wong، وهى تعرض ملصق دعوة جديدًا بين الملصقات الموجودة، وسيسمح ملصق الدعوة للمستخدمين بإضافة تفاصيل الحدث بما فى ذلك الاسم والموقع والوقت، وسيسمح ذلك لمتابعى هذا الحساب الرد على دعوات الحضور، وذلك من خلال الوصول إلى الحدث مباشرةً من قصص انستجرام.

ونظرًا لأن ملصقات الأحداث تُضاف إلى قصص انستجرام، يجب أن يكون المستخدمون قادرون على ضبط الخصوصية على الحدث للتأكد من أن دعوة الحدث معروضة لعدد محدد من الأشخاص، وكما هو الحال دائمًا، لا يوجد موعد محدد فى الوقت الحالى لطرح الميزة ولكن نتوقع أن يتم طرح الميزة بحلول نهاية العام.