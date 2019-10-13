شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Pinterest تطلق نسخة "لايت" من تطبيقها بمساحة 1 ميجا بايت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت شبكة التوصل الاجتماعى Pinterest نسخة "لايت" جديدة من تطبيقات، والتى تحمل اسم Pinterest Lite وتأتى فى مساحة 1ميجا بايت، ويمكن للمستخدمين تحميله بسهولة ويسر.

وبحسب موقع androidpolice الأمريكى، فقد تبعت Pinterest كل من فيس بوك وجوجل فى إطلاق نسخة خفيفة من تطبيقها، حيث سبق وأن طرح فيس بوك تطبيق Facebook Lite فى عام 2015، فيما يمكن للمستخدمين الاستفادة من Pinterest Lite فى خمسة بلدان.

وحتى الآن لا توجد فروق واضحة بين الإصدارين، على الرغم من أن تطبيق Lite يخدم الغرض الأساسى المتمثل فى جعل الناس يدركون الجوانب العملية والراحة لتطبيقات الويب الحديثة، حيث أنه يوفر كافة المميزات الموجودة فى التطبيق الرئيسي.

وتبلغ مساحة التطبيق الجديد حوالى 1 ميجابايت، وهو أقل بشكل ملحوظ من حجم تنزيل التطبيق الرئيسى البالغ 21 ميجابايت، وهو متاح حاليا فى الأرجنتين وكولومبيا وشيلى والمكسيك وبيرو، حيث يمكن للمستخدمين فى هذه الدول تحميله من خلال متجر Google Play، لكن من المنتظر طرحه فى المستقبل لمزيد من الدول حول العالم.