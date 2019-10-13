شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تزيل تطبيق الإقراض ذات الفائدة المرتفعة من متجرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت شركة جوجل حظر التطبيقات التى تفرض معدلات فائدة مرتفعة للغاية من متجرها، حيث أضافت الشركة فئة جديدة من التطبيقات المحظورة فى مجال الخدمات المالية والقروض وهى التى تفرض معدلات فائدة مرتفعة للغاية.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، فإن التطبيقات التى تتعلق بالقروض الشخصية أم اليومية أم من نوع الند للند وغيرها، إلا أن هذا القرار لا يتضمن تطبيقات قروض الرهن العقارى أو السيارات أو البطاقات الائتمانية، فيما تفرض الشركة على أصحاب تطبيقات الإقراض أن تكشف عن معدل الفائدة السنوى الذى تتقاضاه من المستخدمين، بما فى ذلك تضمين كل الرسوم والتكاليف الأخرى وليس فقط معدل الفائدة.

كذلك فتحظر شركة جوجل التطبيقات التى تطلب تسديد القروض خلال مدة شهرين أو أقل، كما أنها تحظر التطبيقات التى تطلب معدل فائدة سنوى 36% فأعلى، ومن شأن هذه السياسة الجديدة أن تجبر أصحاب تطبيقات الإقراض على تعديل معدلات فائدتهم وتقاضى أرباح أقل، أو الخروج من متجر جوجل بالكامل وتقديم خدماتهم عبر مواقعهم الخاصة.