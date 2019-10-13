شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: محبو ألعاب الفيديو يربحون من فيس بوك أكثر من يوتيوب وTwitch والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت ألعاب الفيديو 120 مليار دولار العام الماضى، ما يعنى أنه إذا كانت صناعة الألعاب بلدًا، فستكون ضمن أفضل 100 ناتج محلى فى العالم.

ولا يقتصر الأمر داخل هذه الصناعة فى شراء الأشخاص لألعاب الفيديو للعبها، ولكن هناك أيضًا مجموعة فرعية سريعة النمو من المستخدمين الذين يشاهدون أشخاصًا آخرين يلعبون عبر منصات البث المختلفة، وهم يدفعون لهم أيضًا.

ولعل الأنظمة الأساسية المهيمنة لبث ألعاب الفيديو هى Twitch، المملوكة من قبل أمازون، وYouTube المملوكة لجوجل، والتى لديها قسم مخصص لبث ألعاب الفيديو، و Mixer، المملوكة لشركة مايكروسوفت.

وشارك بدءًا من يناير 2018، فيس بوك أيضًا فى هذه الصناعة، إذ تحاول أكبر شبكة وسائل تواصل اجتماعى فى العالم إثبات أنها قد تكون خدمة البث الأكثر جدوى حتى الآن.

وبحسب موقع businessinsider الأمريكى، فتكشف أحدث إحصاءات عدد المشاهدين من أبريل ومايو ويونيو من عام 2019 أنه كان هناك حوالى 153 ألف بث نشط على فيس بوك، بينما كان لدى Twitch ما يقرب من 3 ملايين بث نشط فى سبتمبر، ولا يزال Twitch يهيمن على كل من الساعات التى يتم مشاهدتها والبث المباشر، مقارنةً بـ YouTube Gaming و Mixer.

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ويمكن الوصول إلى Facebook Gaming من الشريط الجانبى الأيسر للمنصة على سطح المكتب أو عبر القائمة الموجودة على تطبيق فيس بوك، ويظهر الكثير من البث المباشر الموصى به على الفور، مع بعض الألعاب الأكثر شعبية مثل "Pokémon GO" و "Apex Legends" و "Grand Theft Auto V"، و"Fortnite".

وعندما تبدأ بمشاهدة بث ألعاب فيديو مباشر، خاصةً ما ينصح به فيس بوك، عادة ما يكون هناك خيار لمنح من يقوم بالبث "نجوم"، فمع كل نجمة تساوى سنتًا واحدًا (100 نجم مقابل دولار واحد)، أو أن تصبح مشترك بحساب مدفوع لمن يقوم بالبث مقابل 4.99 دولار فى الشهر.

وتشبه عائدات البث تلك الموجودة على منصات مثل Twitch، لكن العديد ممن يقومون بالبث، قالو إنه كان من الأسهل بكثير بناء جمهور متابع على فيس بوك.

كذلك فقد كشف هؤلاء الذين دخلوا فى شراكة مع فيس بوك، أنه يمكنهم جنى أموال أكثر على فيس بوك مقارنة بمنصات الألعاب الأخرى، حيث يمكن لعشاق ألعاب الفيديو كسب عيشهم بالكامل باستخدام إيرادات بث الألعاب على فيس بوك.

ولعل أبرز شخصيات ألعاب الفيديو، والذى استفاد من شهرة Twitch وتم انتقاله لاحقًا فى Mixer، هو Tyler "Ninja" Blevins، والذى قال أنه حقق فى إحدى المرات 500 ألف دولار فى شهر واحد للعب "Fortnite".