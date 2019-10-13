تكنولوجيا: شاومي تسجل براءة إختراع لهاتف مميز بكاميرة في زوايا الشاشة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - سجلت العملاق الصيني شاومي براءة إختراع لتصميم جديد في الهواتف الذكية، يأتي بكاميرة سيلفي في الزاوية العلوية من الجهة الأمامية للهاتف.

تسعى الكثير من الشركات إلى تطوير التصميم الأفضل في الهواتف الذكية، الذي يضم شاشة كاملة، وقد قدمت الشركات تصميم ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية، أو تصميم الكاميرة المنبثقة أو المنزلقة، واليوم لدى شاومي رؤية جديدة في تصميم الكاميرة الأمامية.

تتجه شاومي برؤية جديدة في تصميم كاميرة السيلفي في الهواتف الذكية، حيث تكشف مخططات براءة الإختراع عن تصميم للكاميرة في زوايا إطار الهاتف، يأتي ثقب الكاميرة الأمامية في الزواية العليا بحجم أصغر من ثقب الشاشة في الإصدارات الحالية من الهواتف الذكية.

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وتقدم شاومي اثنان من التصاميم بنفس الرؤية للكاميرة في الزاوية العلوية للهاتف، حيث تختفي الثقوب تقريباً في أحد الهاتفين.

بالتأكيد تبقى هذه المخططات في مراحلها الأولى لتجربة تصميم جديد وغير تقليدي في الهواتف الذكية التي تأتي بكامل الشاشة، لذا لا يمكن التأكيد الآن على وصول هذا التصميم إلى مرحلة التنفيذ على أرض الواقع، لذا نترقب ظهور أي تسريبات جديدة حول براءة إختراع شاومي خلال الفنرة القادمة.

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