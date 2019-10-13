تكنولوجيا: سامسونج تستعد لإطلاق إصدار أقل تكلفة جديد من سلسلة هواتف Galaxy S10

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أشارت بعض التسريبات مؤخراً إلى أن سامسونج في طريقها لإطلاق إصدار أقل تكلفة من سلسلة Galaxy Note، واليوم جاء تقرير جديد ليؤكد على أن العملاق الكوري ستقدم للأسواق لاحقاً إصدار أخر أقل تكلفة من هواتف Galaxy S10.

لم تأتي التسريبات بالكثير من التفاصيل حول هاتف Galaxy Note Lite الذي يقدم من سامسونج لاحقاً، إلا أن التسريبات أشارت إلى أن سامسونج ستقدم هذا الإصدار في الأسواق الأوروبية قريباً.

وفي تقرير جديد نشر اليوم أشير إلى أن سامسونج تخطط لإطلاق إصدار متوسط من سلسلة هواتف Galaxy S10، حيث يعرف الهاتف بنموذج رقم SM-G770، مع توقعات أن يطلق للأسواق بعنوان Galaxy S10 Lite.

وتشير التوقعات إلى أن سامسونج تخطط لرفع معايير الإصدارات المتوسطة من هواتفها الذكية عبر إطلاق هاتف من سلسلة Note وأيضاً هاتف من سلسلة Galaxy S10 بسعر متوسط، وذلك بهدف تعزيز مبيعات الشركة.

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من جانب أخر يشير التقرير إلى أن المواصفات المتوقعة لهاتف Galaxy S10 Lite ستحاكي مواصفات هاتف Galaxy A91، حيث سينطلق الهاتف بشاشة 6.7 إنش بجودة عرض Full HD بلس، مع رقاقة Snapdragon 855 وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت.

كما يضم هذا الإصدار إعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية، مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، ومستشعر 12 وأيضاً مستشعر 5 ميجا بيكسل، بينما تأتي كاميرة السيلفي بدقة 32 ميجا بيكسل، أيضاً يدعم الهاتف بطارية بقدرة 4500 mAh، مع تقنية الشحن السريع 45W.

يذكر أن هذه المواصفات هي أقرب لما قدمت سامسونج في مواصفات هاتف Galaxy S10e، لذا نترقب تسريبات وتفاصيل جديدة لتؤكد أو تنفي هذا التقرير حول إصدار Galaxy S10 Lite القادم.

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