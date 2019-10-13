شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Shazam يدعم الوضع المظلم الآن على أندرويد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل تطبيق “Shazam” لاكتشاف الموسيقى على دعم الوضع المظلم على منصتي التشغيل اندرويد و iOS، وذلك لينضم إلى قائمة التطبيقات التى تدعم هذه الميزة الجديدة.
وبحسب موقع androidpolice الأمريكى، فقد أضافت شركة جوجل دعم الوضع المظلم على مستوى النظام في أحدث إصدار لأندرويد 10، ورغم قلة استخدام النظام حاليًا بين المستخدمين، فإن هناك توجها كبيرا وسريعا من قبل شركات التطبيقات والمطورين لدعم تطبيقاتهم لتشغيل الوضع المظلم.
وفي الوقت الحالي، تحتوي الشاشة الرئيسية للتطبيق على واجهة زرقاء، لكنها تتحوّل إلى اللون الرمادي الداكن والأسود عند تفعيل الوضع المظلم، كما سيتم تطبيق سمة النظام الافتراضية في أندرويد 10، كما يمكن الاختيار بين السمة البيضاء أو السمة الداكنة يدويًا.
أما بالنسبة لمستخدمي إصدارات أندرويد 9.0 فأقدم، لا يزال المستخدم بإمكانه الاختيار بين السمات أو السماح لها بالتغيير وفقا إلى موفر البطارية.
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