تكنولوجيا: كل ما تحتاج معرفته عن إطلاق أول مهمة لأقمار Cubesat البولندية للمريخ

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يطور العلماء البولنديون أول مهمة من نوعها من نوع أقمار cubesat إلى المريخ، والتى من المنتظر أن تنطلق في عام 2022، حيث شكلت شركة الأقمار الصناعية SatRevolution ومقرها بولندا، وباحثون من جامعات بولندية متعددة، وشركة Virgin Orbit، رابطة تعاون لإطلاق يهدف إلى إرسال مركبة فضائية صغيرة إلى الكوكب الأحمر.
ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، وقال أعضاء فريق المشروع إن الجهود البولندية ستفتح آفاقا جديدة بمكونها التجاري، حيث إن هذه المهمة ستحفز قطاع الفضاء البولندي وتحتل مكانتها على الساحة الدولية.
وقال جرزيجورز زولينسكى، مؤسس شركة SatRevolution والمديرالتنفيذي للعمليات "سوف يسرع المشروع من تطوير الأقمار الصناعية الصغيرة وتكنولوجيا علوم الفضاء خفيفة الوزن".
وأضاف "يمكن للمشروع إطلاق ما يصل إلى ثلاث بعثات إلى المريخ، مع احتمال أن تبدأ المهمة الأولى في عام 2022".
أما عن هدف المهمة، فيمكن أن تقوم بمجموعة متنوعة من الأعمال العلمية القيمة في المريخ، من تصوير الكوكب إلى دراسة الغلاف الجوي، إلى البحث عن أدلة على وجود المياه تحت سطح الأرض.
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