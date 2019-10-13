شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تفعل ميزة الوضع المظلم على الأيفون؟ .. خطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد ميزة الوضع المظلم من أفضل ميزات أبل منذ إصدار تحديث iOS 13، حيث يعمل على تحويل واجهة المستخدم بالكامل إلى اللون الأسود أو الرمادي الغامق، بما في ذلك خلفية الهاتف.

وكشف موقع “Gadgetsnow” الهندي عن طريقة تغييرة يدوياً على جهاز الأيفون ولكن بشرط أن يقوم المستخدم بتثبيت التحديث الجديد iOS13، إليك خطوات تفعيل الميزة:

- يقوم المستخدم بفتح اعدادات الهاتف

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- يختارالعرض والسطوع

- سيظهر لدى المستخدم الاختيارين، الوضع المظلم والوضع الطبيعي المضئ، سيقوم باختيار "الوضع المظلم"

الجديربالذكرأن التحديث يتيح تشغيل الوضع المظلم وايقافه عن طريق Siri أيضاً، أو من خلال مركز التحكم عن طريق إضافك الميزة إلى مركز التحكم للتحكم بها، كما أن الوضع المظلم متاح أيضًا على iPadOS ويحتاج المستخدم إلى اتباع نفس الخطوات المتبعة في IOS13.