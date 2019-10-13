شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مساعد Google Home الذكى سيدعم مكالمات Duo الصوتية.. اعرف إزاى تستخدمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمتلك جوجل عددًا كبيرًا من خدمات المراسلة، إلا أن تقريرا حديثا كشف أن جوجل دعمت تشغيل خدمة المكالمات الصوتية بتطبيق Duo عبر مساعد الصوت الذكى Google Home.

وبحسب موقع “mspoweruser” كشفت المسربة الشهيرة "جين مانشونغ وونغ" عن ميزة إجراء مكالمات صوتية من أى جهاز Google Home إلى أى مستخدم لخدمة Google Duo، والتى يمكن أن تضم أكثر من 12 فردا فى وقت واحد.

لكن ليس من الواضح متى سيتم طرح الميزة، إلا أنه بالنظر إلى أنها موجودة بالفعل في التطبيق، فبالتاكيد ستطرح قريباً.

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وسيسمح تطبيق Duo للمستخدمين الاشتراك عبر رقم الهاتف فقط، وبدون الحاجة إلى وجود حساب جوجل، حيث يتلقى المستخدم بعد تثبيته للتطبيق على رمز تحقق يصله عبر الرسائل القصيرة.

ويمكن تسجيل الدخول من أي هاتف باستخدام رقم الهاتف ورمز التحقق، ولكن لا يمكن استعمال جهازى هاتف فى نفس الوقت لإجراء أو استقبال مكالمات الفيديو.

وينبغى على المستخدم القيام بعملية التحقق فى كل مرة يقوم فيها بتسجيل دخوله من هاتف جديد، مما يعني بأن التطبيق مصمم لخدمة هاتف واحد في وقت واحد.