شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركتان أمريكيتان تتعاونان لتطوير سيارة كهربائية طائرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاونت شركة بوينج مع شركة بورش لتطوير سيارة كهربائية قادرة على الطيران، حيث سيتعاون مهندسى الشركتين لبناء واختبار نموذج أولى بناءً على التصميم الذى سيحصلون عليه، والذى من المرجح أن يكون نموذج VTOL المتميز.

ونقلاً عن موقع "انجادجيت" الأمريكي سيبحث تعاونهما أيضًا في تطوير أدوات التنقل الجوي ككل ولن يركز فقط على تطوير السيارة الكهربائية فقط، حيث كشف التقرير أنهم سينشئون فريقًا دوليًا، وسيقوم هذا الفريق بمعالجة الجوانب المختلفة للنقل الجوي فى المناطق الحضرية.

وقال ستيف نوردلوند نائب رئيس بوينج في بيان: "هذا التعاون يبني على جهودنا لتطوير نظام بيئي جديد آمن وفعال للتنقل ويوفر فرصة لدراسة تطوير سيارة تنقل جوي حضري متميزة ذات علامة تجارية رائدة في صناعة السيارات".



