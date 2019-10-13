شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل كروم يطرح ميزة جديدة للمكفوفين..تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت جوجل ميزة جديدة تتيح لها تقديم وصف للصورالموجودة على خدمة الصورالتابعة لها، وذلك لمساعدة ضعاف البصروالمكفوفين، عن طريق استخدام تقنية الذكاء الإصطناعى وتعلم الآلة.

وبحسب ما نشرته جوجل على مدونتها الرسمية، فإن هذه الميزة متاحة على متصفح جوجل كروم، حيث تستخدم هذه الميزة نفس التقنية الموجودة في تطبيق عدسة جوجل “Google Lens”، وعلى عكس "عدسة جوجل" فقد أوضحت الشركة بأن ميزتها هذه لن تنطق أي تعليقات إذا لم يكن هناك تطابقًا قويًا، لكن حتى الآن لم تكشف الشركة عن موعد طرح الميزة الجديدة.

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وعند استخدام قارئ الشاشة في كروم، فسيحصل على أوصاف للصورغير المسماة، حيث يتم إرسال الصور إلى جوجل لإنشاء وصف لها، وإذا لم تتمكن جوجل من وصف الصورة، فسيظهرقارئ الشاشة "لا يوجد وصف متاح"

وكانت جوجل قد طرحت ميزة مشابهة بخدمة الخرائط التابعة لها والتى تتيح لضعاف البصر معرفة الاتجاهات من خلال تقديم وصف صوتي للأماكن التى يقومون بزيارتها.