كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بورش تتعاون مع بوينج لإنشاء طائرات كهربائية

متابعة-سنيار: تتعاون بورش مع شركة بوينغ لبناء طائرة إقلاع وهبوط عمودي كهربائية (EVTOL)، بهدف تقديم خدمة ممتازة للتنقل الجوي في المناطق الحضرية، واقترحوا أن دراسة 2018 التي أجرتها شركة بورش للاستشارات تنبأت بأن سوق التنقل الجوي في المناطق الحضرية سوف “يتسارع بعد عام 2025”.

وسيشمل جزء من الشراكة إنشاء فريق دولي من الخبراء في مجال التنقل.

تقوم Boeing و Aurora Flight Sciences، إحدى الشركات التابعة لشركة Boeing و Porsche، بتطوير مفهوم الإقلاع العمودي الكهربائي بالكامل، وسوف يقوم مهندسون من كلتا الشركتين، بالإضافة إلى شركات بورش الفرعية، وشركة بورش للخدمات الهندسية، وشركة أستوديو بورش، باختبار النموذج الأولي.

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يقول ديتليف فون بلاتن، عضو مجلس المبيعات والتسويق في شركة بورش أيه جي: “تتطلع بورش إلى تحسين وضعها كشركة مصنعة للسيارات الرياضية من خلال أن تصبح علامة تجارية رائدة في مجال التنقل المتطور”. “على المدى الطويل، قد يعني الدخول في البعد الثالث من الرحلة، ونحن نجمع بين نقاط القوة لشركتين عالميتين رئيسيتين لتلبية شريحة السوق المحتملة في المستقبل. ”

وقال ستيف نوردلوند، نائب الرئيس والمدير العام لشركة بوينج في هذا الصدد: “يعتمد هذا التعاون على جهودنا لتطوير نظام بيئي جديد آمن وفعال للتنقل، ويوفر فرصة لدراسة تطور علامة تجارية رائدة في صناعة السيارات”.

وهذا التعاون يضع الأساس لنظام بيئي للجيل القادم من التنقل يمكن أن تتعايش فيه المركبات ذاتية القيادة والموجهة بأمان تام.

وأضاف: “تجمع بورش وبوينج بين الهندسة الدقيقة والأناقة والابتكار لتسريع الحركة الجوية الحضرية.”