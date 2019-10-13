كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| “ياماها” تطلق ثلاثة مفاهيم تعمل بالبطاريات منها دراجة حضرية

متابعة-سنيار: استعرضت yamaha سلسلة من المفاهيم الجديدة التي تستعد للكشف عنها في معرض طوكيو للسيارات 2019 القادم في اليابان، والذي سينطلق يوم الأربعاء، 23 أكتوبر (2019).

تنضم الدراجات الكهربائية الثلاث إلى مفهوم التجارب الكهربائية TY-E في حقيبة ياماها الكهربائية.

يتمتع طراز الركاب الحضري E01 بإنتاج طاقة مماثل لمحرك سكوتر 125cc وهو متوافق مع الشحن السريع.

يجمع بين سكوتر yamaha وتقنيات EV، ويوفر التطبيق العملي اليومي بالإضافة إلى جودة القيادة التي تفوق جودة الدراجات البخارية الكلاسيكية، وسيكون التصميم الأنيق والرياضي بمثابة مرجع لنماذج سكوتر ياماها القادمة.

كما سيتم عرض سيارة Yamaha E02، وهي دراجة ركاب كهربائية من الجيل التالي تتمتع بإنتاجية طاقة مماثلة لمحرك سكوتر 50cc، وهي تتميز بهيكل السيارة صغير الحجم وخفيف الوزن وسهل الاستخدام ويأتي مع بطارية قابلة للإزالة بسهولة.

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بالتركيز على توفير الركوب السلس الذي تشتهر به الدراجات الكهربائية، فإنه يوفر قيمة جديدة للتنقل الكهربائي عن طريق إضافة المزيد من المرح وإعطائه طابعا مألوفا أكثر.

يعمل التصميم الخارجي أيضا على إبراز البطارية والمحرك الكهربائي الذي يشكّل مجموعة الحركة، في إشارة إلى القيادة الخفيفة والمرنة التي يوفرها.

وتشتمل التشكيلة أيضا على حل مستقل للمركبة يمكنه التحرك بحرية عبر التضاريس الشاسعة في الهواء الطلق من خلال استشعار محيطه.

يستخدم المفهوم المتطور المسمى “inter-responsive link” التعرف على الصور المستندة إلى الذكاء لتحديد مساره بشكل مستقل مع تجنب العقبات التي يتم اكتشافها في مسار السيارة تلقائيا.

كل عجلة من العجلات الأربعة يمكن توجيهها وقيادتها بشكل مستقل، مما يعطي النموذج القدرة على التحرك في كل اتجاه.