شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أول هليكوبتر يتم التحكم فيها عن بعد وتطير بسرعة 172 ميلا فى الساعة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ستنطلق أول رحلة لهليكوبتر "بلاك هوك" المقاتلة العام المقبل، والتي يمكن التحكم فيها عن بعد، وتتميز بسرعة تصل إلى 172 ميلا في الساعة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فإن التكنولوجيا الجديدة يمكن أن تحول أى طائرة هليكوبتر مقاتلة إلى آلة حرب بدون طيار يتم التحكم فيها عن بعد.



هليكوبتر 1 وتزود شركة Sikorsky الأمريكية المتخصصة فى مجال الأمن والفضاء العالميين الطائرة ببرامج الحكم الذاتى وأجهزة الاستشعار التى تسمح للطيارين بإدارة المركبة عن بعد. Advertisements



هليكوبتر 2 ويتم اختبار هذه التقنية حاليًا على طراز S-70 Black Hawk، والذى أظهر أن السرعات القصوى تصل إلى 172 ميلًا في الساعة، ومن المقرر أن تأخذ أول رحلة مستقلة تمامًا بحلول عام 2020.



هليكوبتر 3

وسجلت الهليكوبتر خلال اختباراتها 54.5 ساعة طيران على نظام التحكم عن بعد وتجاوزت سرعتها 172 ميلاً في الساعة.

وأجرى الفريق أول اختبار رحلة في 29 مايو في ويست بالم بيتش بفلوريدا، وعلى مدى الأشهر القليلة المقبلة، سيحاول الطيارون الذين يجرون اختبارات التحكم في الهليكوبتر في نطاقات أوسع وبسرعات مختلفة.