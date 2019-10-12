شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هواتف أيفون 2022 تدعم شبكات الـ 5G .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اشترت آبل قطاع مودم إنتل في وقت سابق من هذا العام في صفقة بلغت تكلفتها مليار دولار، وذلك في محاولة منها لتطوير أجهزتها داخليًا دون الاعتماد على الشركاء، فضلا عن سرعة البحث والتطوير لديها، إلا أن مصدر داخلي كشف أن مودم 5G الخاص بأبل لن يأتي قبل عام 2022.

وبحسب موقع “gsmarena” الهندى، فترغب أبل الحصول على مودم 5G مدمج في شرائح المعالج الداخلية لتقليل استهلاك الطاقة، حيث سبق وأن وعدت الشركة بأنها ستقدم أجهزة المودم5G لأجهزة أبل العام القادم، وقد بدأ فريق البحث والتطوير الخاص بها لأجهزة المودم والرقائق اللاسلكية، ومع ذلك كشف المصدر أن 2022 هو الموعد المنتظر، فحتى إذا تم التصنيع في الوقت المناسب، يجب أن يكون هناك وقت للاختبار، والتحسين وإصدار الشهادات لضمان الامتثال للمعايير العالمية وكذلك لجنة الاتصالات الفدرالية المحلية.

الجدير بالذكر أن المودم يعتبر وسيلة الربط بين الشبكة الداخلية للأجهزة المختلفة للمستخدم داخل منزله أومقر عمله من جهة، وشبكة الإنترنت من جهة أخرى وهو اختصار Modulator-DeModulator أي تعديل وإعادة التعديل، حيث يجرى استخدام المودم لتعديل وتشفير الإشارات الرقمية الخارجة من جهاز المستخدم، وتحويلها لنبضات تسيرعبر كابل التليفون الأرضى، ثم إعادة فك التشفير وتعديلها مرة أخرى لإشارات رقمية فى الطرف الآخروهكذا.