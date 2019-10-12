شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على أكثر 10 إيموجى شعبية حول العالم.. الوجه الضاحك فى المقدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مؤسسة Unicode Consortium المسؤولة عن تطوير وترخيص الرموز التعبيرية "الإيموجي"، عن الرموز التعبيرية الأكثر استخدامًا لأول مرة على الإطلاق.عبر منصات البرمجيات

وبحسب موقع businessinsider الأمريكى، فإن مؤسسة Unicode Consortium تستخدم التردد كعامل واحد لتحديد أى الرموز التعبيرية التى يجوز استخدامه، فيما قالت المؤسسة أنها تنشر هذه البيانات جزئيًا لمساعدة الأشخاص الذين يقترحون رموز تعبيرية جديدة.

وأضافت أن الرموز التعبيرية المستخدمة بشكل متكرر تؤثرعلى فئات وأنواع الرموز التعبيرية التى يقبلها الاتحاد، وبالنسبة لهذه القائمة، قالت يونيكود إن تصنيفاتها تستند إلى "متوسط الاستخدام عبر مصادر متعددة"، فيما تم احتساب الشخصيات التى تأتى بدرجات متفاوتة من ألوان البشرة والأجناس معًا، ولم يحتل الرموز التعبيرية الحديثة مرتبة عالية نظرًا لأنها تستغرق وقتًا طويلاً لتنتشر على مختلف المنصات.

- فى المركز العاشر: رمز "علامة الصح"

- فى المركز التاسع: وجه يرسل قبلة

- فى المركز الثامن: وجه يبكى بصوت عالي.

- فى المركز السابع: قلبين

Advertisements

- فى المركز السادس: إيدى الدعاء

- فى المركز الخامس: وجه مبتسم مع أعين مبتسمة.

- فى المركز الرابع: وجه يتدحرج من كثرة الضحك

- فى المركز الثالث: الوجه الضاحك مع قلوب فى الأعين.

- فى المركز الثاني: القلب الأحمر الكبير.

- فى المركز الأول: وجه مع دموع الفرح