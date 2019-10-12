صفقة اليوم.. احترف تطوير وتصميم تطبيقات الهواتف مع خصم 96%

الحزمة التدريبية الكاملة لاحتراف تطوير وتصميم تطبيقات الهواتف The Ultimate Mobile App Development Certification Bundle.

عدد الدورات: 6.

عدد الدروس: 616.

المدة: 63 ساعة.

وقت الوصول للمحتوى: مدى الحياة.

ستساعدك هذه الحزمة على تعلم كيفية إنشاء تطبيقات أندرويد باستخدام لغة البرمجة Kotlin، وكذلك إنشاء تطبيقات تعمل على نظامي التشغيل (أندرويد) Android، و(آي أو إس) iOS باستخدام لغة البرمجة Dart، وإطار العمل Flutter من جوجل.

تضم هذه الحزمة دورة تدريبية كاملة حول تصميم التطبيقات والتي تشمل كيفية تصميم (واجهة المستخدم) UI Design، و(تجربة المستخدم) UX Design لتطبيقك، ودورة تدريبية أخرى لتعلم كيفية دمج حزمة أدوات تطوير البرمجيات (SDK) الأكثر شعبية في تطبيقات iOS، لتتكامل مع تطبيقات مطورين آخرين.

مستوى الخبرة المطلوبة: جميع المستويات.

الحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.

اللغة: الإنجليزية

التوفر: أونلاين.

السعر الأصلي قبل الخصم: 1050 دولارًا.

السعر الحالي بعد الخصم: 41 دولارًا.

نسبة الخصم: 96%.

الحصول على الصفقة: من هنا.

تغيرت التوجهات التقنية بشكل كبير خلال السنوات الماضية؛ حيث أصبح مجال تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة من أهم التخصصات الواعدة في مجال البرمجة، ويرجع ذلك إلى النمو الكبير والانتشار الواسع الذي يشهده سوق الأجهزة المحمولة باختلاف أنواعها من هواتف ذكية وحواسيب لوحية، ومن الصعب إيجاد شخص لا يستخدم هذه الأجهزة بشكل يومي.

في عام 2019، بلغ عدد مرات تحميل التطبيقات من متجر جوجل بلاي 21.3 مليار تحميل، بينما هيمن متجر تطبيقات آبل على السوق من حيث إنفاق المستهلكين، حيث حصل على نسبة 64% من إنفاق المستهلكين في جميع أنحاء العالم على متاجر التطبيقات، وبحلول عام 2023 من المتوقع أن تولد تطبيقات الأجهزة أكثر من 9935 مليار دولار من خلال التنزيلات المدفوعة والإعلانات داخل التطبيق، وذلك حسب إحصائيات موقع Statista.

لا يزال استخدام التطبيقات وتوغل الهاتف الذكي في حياتنا ينمو بمعدل ثابت، دون أي مؤشرات تدل على التباطؤ في المستقبل، لذلك يمكنك استغلال هذه الفرصة لتطوير مهاراتك في هذا المجال من خلال الاستثمار في الحزمة الشاملة لتطوير وتصميم تطبيقات الهواتف (The Ultimate Mobile App Development Certification Bundle)، وذلك مع خصم يصل إلى 96%.

تتضمن هذه الحزمة 6 دورات تدريبية، و616 درسًا، وما يصل إلى 63 ساعة من المحتوى، لإتقان أحدث الأدوات في تطوير وتصميم تطبيقات الهواتف الذكية، مع خصم 96%.

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عادة ما يصل سعر هذه الحزمة إلى 1050 دولارًا، ولكن اليوم نقدم لك فرصة الحصول عليها مقابل 41 دولارًا فقط، أي بخصم يصل إلى 96 في المئة من سعرها المعتاد؛ وذلك لفترة محدودة لزوار البوابة العربية للأخبار التقنية.

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ستساعدك هذه الحزمة على تعلم كيفية إنشاء تطبيقات أندرويد باستخدام لغة البرمجة Kotlin، وكذلك إنشاء تطبيقات تعمل على كل من نظامي التشغيل (أندرويد) Android، و(آي أو إس) iOS باستخدام لغة البرمجة Dart، وإطار Flutter من جوجل، واللذان يتميزان بالسهولة والمرونة في صنع تطبيقات تعمل على كافة أنظمة التشغيل.

تضم هذه الحزمة دورة تدريبية كاملة حول تصميم التطبيقات والتي تشمل كيفية تصميم (واجهة المستخدم) UI Design، و(تجربة المستخدم) UX Design لتطبيقك.

كما تضم دورة تدريبية أخرى لتعليم كيفية دمج حزمة أدوات تطوير البرمجيات (SDK) الأكثر شعبية في تطبيقات iOS، لتتكامل مع تطبيقات مطورين آخرين، مثل: تسجيل الدخول عبر فيسبوك، وجوجل، وتويتر، وكيفية قبول بطاقات الائتمان والمدفوعات في التطبيق.

تتيح لك هذه الصفقة إمكانية الوصول إلى المحتوى مدى الحياة، والحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.

فيما يلي الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة:

Flutter & Dart: The Complete Flutter App Development Course

Android Developer’s Portfolio Masterclass

Complete iOS SDK Development Course

Create App Like Instagram Using Parse Server on iOS

The Complete App Design Course: UX, UI & Design Thinking

Kotlin for Android: Build Your First Android App with Kotlin

الحصول على الصفقة: من هنا.