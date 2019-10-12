شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تكشف عن مواصفات بدلتها الفضائية المستقبلية الأكثر تطورا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعمل وكالة ناسا على توفير تكنولوجيا أفضل لرواد مهمة أرتميس المقبلة إلى القمر، ومن بين ذلك سيتم إعادة تصميم البدلة الفضائية بتكنولوجيا جديدة لإنجاز مهام أكثر تعقيدًا.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تم إعداد بدلات الفضاء الجديدة للسماح بتحرك أفضل، مما يسمح لهم برفع أذرعهم وأشياءهم فوق رؤوسهم، ومرونة فى الوركين والركبتين من أجل التنقل بسلاسة على سطح القمر.

وتخطط ناسا أيضًا لإجراء فحوصات ثلاثية الأبعاد لكامل الجسم لكل رائد فضاء لتزويدهم بأكبر قدر من الراحة وأوسع نطاق للحركة.



تصور البدلة الجديدة

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كما سيتم تصميم البدلة على أساس البيئة، مثل وظيفة دعم الحياة فى الأجواء الغنية بثانى أكسيد الكربون أو نظام الاحترار لدرجات الحرارة الباردة.

وعملت الوكالة أيضا على الجاذبية الجزئية التى سيعتمد عليها رواد الفضاء فى تصميم البنطلون والأحذية، حيث سيتم تصميم المنطقة السفلية باستخدام مواد متطورة ومحامل مفصلية وسيصدر كل رائد فضاء أحذية على نمط المشي لمسافات طويلة بنعال مرنة.

وعالجت الوكالة مشكلة الميكروفونات الحالية فى الخوذة التى تكون غير مريحة وقد تضرر من العرق، فقد تم تطوير نظام جديد مدمج لتنشيط الصوت ووضعه في منطقة الجزء العلوي من الجسم.

كما أنه سيخضع رواد الفضاء المعينون للسفر للقمر لعمليات المسح الضوئي ثلاثية الأبعاد لكامل الجسم أثناء القيام بحركات ومواقف أساسية متوقعة أثناء السير في الفضاء، وذلك فى مرفق الأنثروبومترية والميكانيكا الحيوية في مركز جونسون للفضاء التابع لناسا.