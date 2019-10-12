شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 59 إيموجى جديد لمستخدمى أبل.. الطعمية والأطراف الصناعية أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت شركة أبل الإصدار الثانى من الإصدار التجريبى beta iOS 13.2 وهو يتضمن عددًا كبيرًا من الرموز التعبيرية "الإيموجى" الجديدة، حيث إن التحديث النهائى يضم 59 رمزا جديدا يتراوح من الفلافل إلى الأطراف الميكانيكية وإيماءات لغة الإشارة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فإن إحدى الإضافات الأكثر بروزًا هى مجموعة متنوعة من ألوان البشرة التى تمت إضافتها إلى الأشخاص الذين يمسكون بأيدى بعضهما.



رموز تعبيرية 1

فقد شهدت السنوات الأخيرة ارتفاعًا كبيرًا فى عدد الأزواج والزواج بين الأعراق، وهذا يجب الاعتراف به عبر وسائل التواصل الاجتماعى.

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