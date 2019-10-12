تكنولوجيا: ابل تخطط لإطلاق رقاقة 5G في هواتف الأيفون وأجهزة الآيباد الشركة في 2022

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أشارت بعض التقارير مؤخراً إلى أن ابل قد بدأت العمل بالفعل على تطوير شريحة مودم 5G خاصة لأجهزة الشركة، وفي تقرير جديد أشير إلى أن ابل ستقدم الإصدار الأول من شرائح مودم 5G في 2022.

يؤكد تقرير جديد اليوم على أن شريحة مودم 5G المطورة من قبل شركة ابل ستنطلق في أجهزة الآيباد وهواتف الأيفون في عام 2022، وذلك عند إنتهاء ابل من إجراء الإختبارات وعملية التطوير للرقاقة بشكل كامل.

ولقد أشار أحد المحللين إلى أن الإختبارات النهائية لرقاقة مودم 5G من ابل ستحتاج إلى الموافقة وشهادة التوثيق للرقاقة في جميع أنحاء العالم، والتي تؤكد على مطابقة الرقاقة للمعايير العالمية، وهو ما تسعى إلى تنفيذه ابل في الوقت الحالي في عملية تطوير الرقاقة.

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أيضاً من المتوقع أن تحصل رقاقة مودم 5G من ابل في النهاية على شهادة إعتماد من FCC قبل أن تنطلق في أجهزة الآيباد وهواتف الأيفون، لذا تتجه بعض توقعات المحللين إلى أن رقاقة ابل ستتوفر في 2023.

يذكر أن فريق تطوير رقاقة مودم 5G في شركة ابل يضم Esin Terzioglu وهو الخبير في هندسة الترددات اللاسلكية والذي عمل سابقاً في شركة كوالكوم، ومن ثم إنضم إلى ابل في عام 2017.

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