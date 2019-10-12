الصور الرسمية للهاتف Google Pixel 4 تعرض لنا ميزة الفتح عن طريق الوجه و Motion Sense

فاطمة أيت طالب - دبي - لقد رأينا بالفعل عددًا لا يُحصى من التسريبات ذات الصلة بالهاتفين Google Pixel 4 و Google Pixel 4 XL القادمين من شركة جوجل على الرغم من أنه لا يزال يتعين علينا الإنتظار لفترة قبل أن نرى الشركة تزيح الستار رسميًا عن هذين الهاتفين. وبالنظر إلى سجل الهاتف Google Pixel 4 عندما يتعلق الأمر بالتسريبات، فقد كان من الطبيعي أن تشق الصور الترويجية الرسمية لهذا الهاتف طريقها إلى شبكة الإنترنت قبل الإعلان الرسمي. بالفعل، هذا ما حدث الآن، فقد نجح المسرب الأمريكي الشهير https://twitter.com/evleaks/status/1182492676865871872 المعروف بإسم الشهرة evleaks في الحصول على بعض الصور الرسمية التي تظهر لنا الهاتف Google Pixel 4 في لون الباندا، وتركز على ميزة التعرف الثلاثي الأبعاد على الوجه وإيماءات الحركة الجديدة. عمومًا، يمكنكم الإطلاع على هذه الصور أدناه :

كما ترون، يتميز الهاتف Google Pixel 4 XL بإطار نحيف في ثلاث جوانب، ولكن الإطار العلوي لا يزال سميكًا لأنه يضم الكاميرا الأمامية وسماعة الأذن، فضلا عن المكونات الأخرى اللازمة لتقنية Motion Sense. وعندما يتعلق الأمر بالواجهة الخلفية للهاتف، فهي تذكرنا بالواجهة الخلفية للهاتف iPhone 11 Pro بحيث يضم الهاتف Google Pixel 4 XL بدوره كاميرتان داخل وحدة مربعة الشكل تتواجد في الركن الأيسر العلوي جنبًا إلى جنب مع الفلاش LED. الواجهة الخلفية للهاتف Google Pixel 4 XL تضم أيضا شعار جوجل ” G “، ولكنها تفتقر إلى مستشعر بصمات الأصابع، ولكن هذا لا يعني بأن الهاتف سيضم هذا المستشعر في الشاشة مثل غالبية الهواتف الذكية المتاحة في السوق اليوم. بدلاً من ذلك، هو سيعتمد على تقنية التعرف الثلاثي الأبعاد على الوجه.

وبالعودة إلى التسريبات والشائعات السابقة، فقد تردد أن الهاتفين Google Pixel 4 و Google Pixel 4 XL سيأتيان مع كاميرتين في الواجهة الخلفية، واحدة عادية بدقة 12 ميغابكسل وأخرى مُقربة بدقة 16 ميغابكسل ستوفر على الأرجح تقريبًا بصريًا يصل إلى ×8.

وعلى ما يبدو، هذه الكاميرا الخلفية المزدوجة للهاتفين Google Pixel 4 و Google Pixel 4 XL ستأتي مع ميزة جديدة تُدعى ” Motion Mode “، وهي الميزة التي ستتيح لك تصوير اللقطات الرياضية والمتحركة مع ” عناصر متحركة في المقدمة والخلفية المضببة “. بالإضافة إلى ذلك، سيأتي الهاتفين Google Pixel 4 و Google Pixel 4 XL أيضًا مع نسخة مُحسنة من ميزة Night Sight مع تحسينات متعلقة بالسرعة.

ذكرت التقارير السابقة كذلك أن شركة جوجل ستفتخر بقدرة الهاتفين Google Pixel 4 و Google Pixel 4 XL على إلتقاط الصور للسماء المرصعة بالنجوم. هذا ليس كل شيء، فقد قيل أيضًا أن هذين الهاتفين سيأتي مع 6GB من الذاكرة العشوائية بدلاً من 4GB.

عمومًا، من المتوقع أن يصل الهاتف Google Pixel 4 مع شاشة OLED بحجم 5.7 إنش وبدقة +FullHD، بينما من المتوقع أن يأتي الهاتف Google Pixel 4 XL مع شاشة OLED بحجم 6.3 إنش وبدقة +QuadHD. وبصرف النظر عن الشاشات، فمن المتوقع أن يأتي الهاتف الأصغر حجمًا مع بطارية بسعة 2800mAh، بينما من المتوقع أن يأتي الهاتف أكبر حجمًا مع بطارية بسعة 3700mAh. وعلاوة على ذلك، فمن المتوقع أن يأتي كلا الهاتفين كذلك مع المعالج Snapdragon 855، ومع 6GB من الذاكرة العشوائية، ومع نظام Android 10 منذ اليوم الأول.

تجدر الإشارة إلى أن شركة جوجل كانت قد أكدت لنا في وقت سابق قدوم هواتف Google Pixel 4 مع ميزة جديدة تدعى Motion Sense، ومع خاصية فتح الشاشة عن طريق الوجه، ولكنها ستكون أكثر أمانًا وتقدمًا من خاصية الفتح عن طريق الوجه التي توفرها الكثير من هواتف الأندرويد اليوم.

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كان فريق المشاريع والتكنولوجيات المتقدمة في شركة جوجل يعمل على مشروع الرادار المُستشعر للحركة ” Project Soli ” على مدار السنوات الخمس الماضية. إنه عبارة عن نسخة مصغرة من رادار إستشعار الحركة التقليدي. سيتم تضمين هذا الرادار الجديد في الجزء العلوي من الهاتف Google Pixel 4 لإستشعار الحركة حول الهاتف.

سيتيح هذا الرادار تفعيل ميزات Motion Sense على الجهاز، مما يتيح للمستخدمين تخطي الأغاني والإشعارات وكتم المكالمات الصوتية والمزيد من الوظائف الأخرى من خلال القيام بإيماءات باليد حول الهاتف. هذه القدرات سوف تتحسن مع مرور الوقت. وتشير شركة جوجل إلى أن Motion Sense ستكون متاحة في بعض البلدان فقط حيث يتم بيع هواتف Google Pixel بشكل رسمي.

خاصية فتح الشاشة عن طريق الوجه في الهاتف Google Pixel 4 لن تستخدم الكاميرا الأمامية كما هو الحال في هواتف الأندرويد الأخرى. عندما يصل المستخدمون إلى أجهزتهم، سيقوم الرادار Project Soli بشكل إستباقي بتفعيل المستشعرات الضرورة لعمل هذه الميزة وإذا تم التعرف على المستخدم، فسوف يتم فتح قفل الهاتف على الفور. تقول شركة جوجل بأن هذه الميزة ستعمل في أي إتجاه تقريبًا، حتى لو تم تعليق الهاتف رأسًا على عقب.

فيما يتعلق بالخصوصية، تقول شركة جوجل أن خاصية فتح قفل الشاشة عن طريق الوجه تقوم بمعالجة البيانات على الجهاز نفسه ولا يتم رفع بيانات الصورة إلى أي مكان. لا يتم حفظ الصور التي يتم إستخدامها لفتح قفل شاشة الهاتف أو مشاركتها مع خدمات جوجل الأخرى. سوف تتحدث الشركة أكثر عن هذه الميزات في حدث الإعلان الرسمي عن هواتف Google Pixel 4 الجديدة المقرر عقده في شهر أكتوبر الجاري.