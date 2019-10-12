شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مدير ناسا يبرر انتقاده لإيلون ماسك: أريد جداول واقعية لمركبة فضاء SpaceX والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زادت حالة من الانتقادات مؤخرا من جانب جيم بريدنشتاين، مدير ناسا، لإيلون ماسك، الرئيس التنفيذى لشركة "SpaceX"، اللذين جمعتهما مؤخرا ندوة صحفية وجهاً لوجه بعد وصلة من التغريدات المهاجمة لعمل الشركة من جانب مدير ناسا.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فقال بريدنشتاين، خلال المؤتمر، إن هذه التغريدات التى استهدفت فشل SpaceX في الالتزام بالجداول الزمنية لتطوير مركبة فضائية Crew Dragon كانت بمثابة تحذير لجميع الشركات المتعاقدة مع وكالة الفضاء حول وضع جداول زمنية واقعية للتطوير.

وأضاف مدير ناسا: "لقد ركزت على العودة إلى الواقعية عندما يتعلق الأمر بالتكاليف والجداول الزمنية، لذلك كنت أشير إلى أعمالنا التى يجب أن تنتهى فى وقت محدد، وأنا لم أفعل ذلك فقط مع SpaceX ولكن لجميع المتعاقدين معنا"، مؤكدا أننا بحاجة إلى مزيد من الواقعية المضمنة فى الجداول الزمنية للتطوير.

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وكانت قد اشتعلت التوترات بين الطرفين بعد أن نظم موسك حدثًا كبيرًا لاظهار نموذج أولى لصاروخه “starship” فى حين لم يتحدث عن مركبة Crew Dragon الذى تأخر فى موعدها المتفق عليه مع ناسا، والتى من المقرر أن تنقل رواد ناسا إلى الفضاء بدلا من اعتمادها على مركبة روسية.

وكان من بين التغريدات التى وجهها بريدنشتاين إلى SpaceX بعد إعلانه عن نموذج "starship"، أن الوكالة تتوقع رؤية نفس المستوى من الحماس يركز على استثمارات الشعب الأمريكي.

وعلى الرغم من التوترات اتفق كل من ماسك وبريدنشتاين على أن Crew Dragon قد تكون على استعداد لنقل أول مسافرين بشريين إلى الفضاء، بحلول الربع الأول من عام 2020.