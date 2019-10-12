Apple Watch.. إليك كيفية تفعيل ميزة اكتشاف السقوط والاتصال بالطوارئ  

أطلقت آبل ساعتها الذكية Apple Watch لاول مرة عام 2015؛ ومنذ ذلك الحين وهي تعمل على تطويرها، ودعمها بالعديد من الميزات الجديدة، لتصبح الآن من أهم الساعات الذكية وأجهزة تتبع اللياقة في السوق.

ابتداءً من إصدار Apple Watch Series 4، أو أي إصدار أحدث؛ إذا اكتشفت ساعة آبل سقوطًا قويًا أثناء ارتدائك لها، فستقوم الساعة بوخز معصمك وتصدر صوت تنبيه، كما سيظهر تنبيه آخر على الشاشة، ويمكنك اختيار الاتصال بخدمات الطوارئ، أو استبعاد التنبيه بالضغط على Digital Crown، والضغط على “إغلاق” أعلى الجانب الأيمن، أو الضغط على (أنا بخير) I’m OK.

إذا اكتشفت Apple Watch أنك تتحرك، فستنتظر استجابتك للتنبيه، ولن تتصل بخدمات الطوارئ تلقائيًا، ولكن في حال عدم تجاوبك خلال 60 ثانية تقريبًا، فستقوم بإجراء مكالمة للطوارئ تلقائيًا وبعد انتهاء المكالمة، ترسل الساعة رسالة إلى جهات اتصال الطوارئ تتضمن موقعك الجغرافي، وستخطر أي جهات اتصال أخرى قمت أنت بتحديدها ليتم الاتصال بها في حالات الطوارئ.

فيما يلي كيفية تفعيل ميزة اكتشاف السقوط والاتصال بالطوارئ في ساعة آبل الذكية:

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انتقل إلى تطبيق Apple Watch على هاتف آيفون، ثم اضغط على علامة التبويب (ساعتي) My Watch.

مرر للأسفل حتى تصل إلى خيار (طوارئ SOS)؛ اضغط عليه.

اضغط على زر التبديل المجاور لخيار(اكتشاف السقوط) ليصبح لونه أخضر، سيؤدي القيام بذلك إلى تنبيه الطوارئ وجهات الاتصال الخاصة بك في حالات الطوارئ بأنك قد تكون تعرضت لإصابة ولم تستجب إلى إنذار قادم من Apple Watch.

بدلاً من ذلك؛ يمكنك تفعيل ميزة اكتشاف السقوط من Apple Watch نفسها، ويمكنك القيام بذلك عن طريق الضغط على زر الساعة الجانبي Digital Crown، ثم الضغط على تطبيق الإعدادات، ثم اختيار SOS، وقم بتعديل زر التبديل المجاور لميزة اكتشاف السقوط، إذا لم يكن مفعلًا.

تجدر الإشارة إلى أنه إذا أدخلت سنّك عند إعداد Apple Watch، أو في تطبيق (الصحة) Health التابع لآبل، وكان سنك يزيد عن 65 عامًا، فسيتم تفعيل هذه الميزة تلقائيًا.

كيفية إضافة جهات اتصال للطوارئ: