شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قمر أكتوبر الكامل هو الأصغر لهذا العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تعلم أن القمرالكامل لشهر أكتوبر، المسمى قمرالصيادين، سيضاء فى السماء هذا الأسبوع وبالتحديد غدا الأحد، وسيكون هذا القمر أصغر اكتمال قمر لهذا العام.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، يصبح القمر كاملا رسميا في 13 أكتوبر في الساعة 11:08 مساء بتوقيت مصر.

كما سيصل القمر لأقرب نقطة في مداره من الأرض أى على مسافة 224508 ميلا (36111 كيلومترا) من مركز الأرض يوم 26 أكتوبر في الساعة 6:40 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة أى فى الساعة 11:40 بالتوقيت المصرى.

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أما عن يوم 13 أكتوبر فسيكون القمر مضاء بعض الكواكب مرئية، والتى ستكون أفضل أوقات لمشاهدتها بعد غروب الشمس وقبل شروق الشمس مباشرة.

عندما يكون القمر قادمًا في الأفق في الشرق، سيكون كل من عطارد والزهرة في سماء المساء، ويصبح من السهل رؤية عطارد في الأيام التالية للقمر الكامل.

أما عن المريخ في هذه الأثناء، فسيكون في برج العذراء، ولن يكون مرئيًا قبل الفجر في 13 أكتوبر، وسيكون من الصعب رؤيته ولكن ليس مستحيلًا مع وجود أفق شرقي واضح نسبيًا.