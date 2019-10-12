شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إطلاق أول مركبة فضائية تحمل أكثر من شخص بدون بدل فضاء..في مثل هذا اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تعلم أن اليوم يتزامن مع إطلاق أول مهمة فضائية تحمل أكثر من رائد فضاء، فقد كان على متنها ثلاثة أشخاص، ففى 12 أكتوبر 1964، أطلق الاتحاد السوفيتي مهمة Voskhod 1، التى امتدت لـ 24 ساعة فقط، وعليها أكثر من شخص إلى المدار.
ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، كان من بين الطاقم رواد فضاء فلاديمير كوماروف، وهو قائد المهمة، وكونستانتين فوكتيستوف الذى يعمل مهندس، وبوريس يجوروف الذى يعمل كطبيب، وهو ما يضم للمهمة لقب آخر يتمثل فى مهمة تنقل أول مدنيين إلى الفضاء.
وعلى الرغم من أنها كانت رحلة استثنائية إلا أنه تم التخلى عن بدل الفضاء فيها، فكانت أول رحلة فضائية بدون بدل فضاء، حيث كان من المفترض في الأصل أن يقوم اثنان فقط من رواد الفضاء بالطيران في هذه المهمة، لكن السياسيين السوفيت ضغطوا على برنامج الفضاء لإضافة واحد آخر. وكان الحل لتوفير هذه المساحة على متن المركبة هو الاستغناء عن بدل الفضاء خلال الرحلة الفضائية.
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