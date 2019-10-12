تثبيت أيقونات Candy على نظام لينكس مع رابط التحميل

حزمة أيقونات Candy واحدة من حزم الأيقونات التي أصبح العالم بأكمله يهتم بها ويبحث عنها الآن، هي حزمة جميلة من أيقونات ذات شكل جميل ومميز للغاية ولا تشبه أي حزمة أيقونات أخرى موجودة على الساحة حالياً أو موجهة إلى نظام تشغيل لينكس كما أنها غير معروفة وستميز جهازك بشكل جميل للغاية.

من خلال هذا المقال اليوم سنتحدث معكم عن حزمة الأيقونات هذه وطريقة تثبيتها وإستخدامها بشكل كامل مع النظام بالإضافة إلى رابط تحميلها بالطبع.

تحميل حزمة أيقونات Candy :

يمكنك تحميل حزمة الأيقونات هذه من خلال التوجه إلى موقع Gnome-look Linux theme من خلال هذا الرابط هنا، ثم التوجه إلى الصفحة الرسمية لحزمة Candy.

فورما تصل إلى الصفحة الرسمية للأيقونات قم بالضغط على زر الملفات وإختيار ملف يحمل إسم candy-icons.tar.xz والقيام بتحميله، بالطبع هناك طريقة أخرى لتحميل الحزمة ولكنها أكثر تقدماً وتحتاج إلى معرفة باللغات البرمجية حتى تتمكن من تحميلها من خلال صفحة Github الخاصة بالحزمة.

تثبيت حزمة Candy :

في البداية سيكون عليك أن تقوم بإستخراج حزمة الأيقونات من الملف المضغوط الذي قمت بتحميله من خلال نافذة Terminal، لذا قم بفتح نافذة وقم بإستخدام أمر Tar لتتمكن من إفراغ محتويات الملف المضغوط.

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tar xvf ~/Downloads/candy-icons.tar.xz

بعد ذلك قم بإستخدام أمر ls التالي لأستعراض محتويات الملف الذي قمت بفك ضغطه .

ls candy-icons

الآن يجب أن تبدأ في تثبيت الحزمة داخل النظام، قم باستخدام الامر التالي داخل نافذة Terminal لتتمكن من التوجه إلى مكان المجلد أو الملف الذي قمت بإفراغه.

cd ~/Downloads

الآن سيكون عليك أن تقوم بتثبيت الحزمة ليتم إستخدامها مع مستخدم واحد داخل النظام وهذا عن طريق إنشاء ملف .icons جديد في مجلدك الرئيسي من خلال الأمر التالي :

cd ~/Downloads

ثم قم بالتوجه بنافذة الـ Terminal إلى مجلد Downloads كما قمنا باستخدام الأمر بالأعلى ثم قم بإستخدام الأمر التالي لتنقل حزمة الأيقونات إلى مجلد icons الذي قمنا بعمله جديداً من خلال الأمر التالي :

mv candy-icons ~/.icons

ثم قم بإستخدام الأمر التالي لتتأكد من أن الأيقونات موجودة بشكل كامل داخل الحزمة

ls ~/.icons | grep candy-icons

الخطوة التالية هي تفعيل حزمة أيقونات Candy داخل النظام من خلال التوجه إلى إعدادات النظام ثم Appearance ثم icons وإختيار Candy كوضع إفتراضي على نظام التشغيل الخاص بك .