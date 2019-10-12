تكنولوجيا: مواصفات هواتف Pixel 4 ومميزات نظام التشغيل تظهر في تسريبات مصورة من كندا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت تسريبات مصورة لملصقات ترويجية لهواتف Pixel 4 و Pixel 4 XL من متجر Best Buy في كندا، الذي بدأ تلقي طلبات الحجز المسبق للهواتف الجديدة بالفعل.

تستعد شركة جوجل للإعلان الرسمي عن هواتف Pixel 4 و Pixel 4 XL في مؤتمر يعقد في 15 من أكتوبر، إلا أن متجر Best Buy في كندا بدأ بالفعل في الإعلان عن الحجز المسبق للهاتف، كما نشر عرض ترويجي للمميزات الهواتف الجديدة وأيضاً مميزات نظام التشغيل.

ومن المقرر وفقاً للعرض الترويجي أن يتاح للمستخدمين وضع إيداع للحجز المسبق للهواتف، كما تركز الإعلانات الترويجية عن الهواتف عن لغة التصميم والمواصفات التي وضعت على طريقة جوجل بشكل كامل.

وتشير الإعلانات الترويجية إلى أهم السمات الرئيسية للهواتف ومنها “Pixel perfect”، حيث تتميز كاميرة الهاتف ببرمجيات تتيح للمستخدم إلتقاط صور تحاكي صور الإستديو في أي مكان وبميزة التركيز والتصوير بآداء سريع، كما تأتي واجهة Camera 7.1 في الهاتف بتصميم أكثر وضوحاً لدعم المستخدم.

كما تؤكد جوجل على أن البرمجيات لا تأتي بمراحل تحتاج إلى التدريب أو التعلم، فقط سيكون على المستخدم توجيه الكاميرة والتصوير المباشر ليحصل على صور رائعة في كل مرة.

أيضاً يأتي تطبيق صور جوجل ليدعم المستخدم في تخزين ملفات الصور بالجودة الأصلية، إلا أن الجودة تقتصر على جودة HD في هواتف Pixel 3a.

الإيماءات السريعة هي أيضاً واحدة من مميزات هواتف Pixel 4 و Pixel 4 XL هذا العام، وذلك من خلال مشروع Soli الذي يعطي للمستخدم أسلوب جديد للتحكم وإدارة الهاتف دون الحاجة إلى لمس الشاشة، وهي ميزة هامة للمستخدمين لدعم حماية الشاشة.

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أيضاً من بين المميزات التي تقدم مع إنطلاق هواتف Pixel 4 و Pixel 4 XL في مساعد جوجل الرقمي، والذي يدعم التنشيط عن طريق تقنية Active Edge أو إلقاء أوامر صوتية تبدأ بعبارة “Hey Google”.

وتقدم جوجل تحديث المساعد الرقمي في هواتف لدعم المستخدم في إرسال الرسائل، أو إعطاء الأوامر بإعطاء الإتجاهات، إلى جانب دعم المستخدم في تنظيم خطة العمل على مدار اليوم.

مواصفات Pixel 4 و Pixel 4 XL

يأتي هاتف Pixel 4 بحجم شاشة 5.7 إنش بجودة عرض Full HD بلس، بينما يضم هاتف Pixel 4 XL شاشة بحجم 6.3 إنش بجودة عرض Quad HD بلس في شاشة OLED، كما يدعم الهاتفين معدل تحديث 90Hz في الشاشة.

تأتي الكاميرة المزدوجة الخلفية بمستشعر 12 ميجا بيكسل ومستشعر 16 ميجا بيكسل، مع دعم تسجيل فيديو بدقة 4K، بينما تأتي الكاميرة الأمامية بمستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل تدعم تسجيل فيديو بدقة 1080 بيكسل.

ويضم هاتف Pixel 4 بطارية بقدرة 2800 mAh، بينما يأتي هاتف Pixel 4 XL بقدرة بطارية 3700 mAh، كما ينطلق الهاتفين بمعالج Snapdragon 855 مع ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، وسعة تخزين جيجا بايت 64 جيجا بايت في النماذج المتوفرة للطلب المسبق في البداية، على أن تتوفر لاحقاً نماذج بسعة تخزين 128 جيجا بايت.

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