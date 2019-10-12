الهاتف Galaxy A91 سيصل مع مواصفات راقية، وسيدعم الشحن السريع بقوة 45W

فاطمة أيت طالب - دبي - بينما أعلنت شركة سامسونج عن الهاتف Galaxy A90 5G في الشهر الماضي فقط، يبدو أن خليفته في طريقه إلينا بالفعل. سيوفر الهاتف Galaxy A91 نفس المواصفات التقنية، بما في ذلك شاشة Infinity-U بحجم 6.7 إنش، والمعالج Snapdragon 855، وبطارية بسعة 4500mAh تدعم الشحن السريع بقوة 45W.

التغيير البارز الملحوظ هو عدم دعم شبكات الجيل الخامس 5G، وهو الأمر الذي ينبغي أن يؤدي إلى تقليص سعر الهاتف Galaxy A91 مقارنة مع الهاتف Galaxy A90 5G.

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وبغض النظر عن 5G، يُشاع بأن الهاتف Galaxy A91 سيضم ثلاث كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 12 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية، بينما ستعمل الكاميرا الثالثة على الأرجح على إستشعار معلومات العمق. وعندما يتعلق الأمر بالكاميرا الأمامية، فهي ستحتفظ على الأرجح بدقة 32 ميغابكسل.

تحت الغطاء، سيضم الهاتف Galaxy A91 معالج ثماني النوى من طراز Snapdragon 855، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB، فضلا عن بطارية بسعة 4500mAh تدعم الشحن السريع بقوة 45W. ومع ذلك، فلا يزال من غير الواضح ما إذا كانت شركة سامسونج ستقوم بتضمين شاحن 45W في علبة الهاتف أم لا. وعندما يتعلق الأمر بنظام التشغيل، فقد تردد أن الهاتف Galaxy A91 سيأتي بشكل مسبق مع نظام Android 10.

لا توجد معلومات عن السعر حتى الآن، ولكن بعض التقارير تفيد بأنه سيتم إطلاق الهاتف Galaxy A91 في بعض البلدان مثل الهند قبل نهاية هذا العام.