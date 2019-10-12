آبل تخطط لتضمين مودم 5G الخاص بها في هواتف iPhone القادمة في العام 2022

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة آبل بالإستحواذ على القسم المسؤول عن تطوير المودمات في شركة Intel في وقت سابق من هذا العام في محاولة لتطوير رقاقات المودم الخاصة بها دون الإعتماد على الشركاء وتسريع مهمة البحث والتطوير. لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين على شركة آبل القيام به حتى يتحقق ذلك على الرغم من أن هناك مصدرًا داخل شركة آبل كشف أن مودم 5G الخاص بهذه الأخيرة لن يصل إلى هواتف iPhone قبل العام 2022.

شركة آبل تستورد حاليًا المودمات التي تستخدمها في هواتفها الذكية من شركة كوالكوم مع العلم بأن هذه الأخيرة وعدت بتزويد شركة آبل بمودمات 5G من أجل هواتف iPhone في العام المقبل. ومع ذلك، بالنظر إلى السنة الصعبة التي مرت بها كلتا الشركتين، والقتال في المحكمة بشأن التراخيص والممارسات الخاطئة، تريد شركة آبل الإعتماد على نفسها مستقبلاً. لقد بدأ فريق البحث والتطوير الخاص بها لرقاقات المودم ورقاقات الإتصالات اللاسلكية في مدينة سان دييغو بولاية كاليفورنيا، وهي نفس المدينة حيث يتواجد المقر الرئيسي لشركة كوالكوم، مهمة التطوير.

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ومع ذلك، كشف المصدر أن 2022 هو الهدف التي تسعى إليه شركة آبل. حتى إذا تمت عملية التصنيع في الوقت المحدد، فيجب أن يتم تخصيص بعض الوقت للإختبارات لتحسين كافة الجوانب في المودم، والحصول على الشهادات التي تضمن إمتثال مودم الشركة للمعايير العالمية، وكذلك معايير لجنة الإتصالات الفيدرالية المحلية.

تريد شركة آبل في الأساس تضمين مودم 5G في المعالجات المركزية الخاصة بها لتقليل إستهلاك الطاقة، على الرغم من أن مصدر Fast Company يقول أنه من المرجح أن يكون المودم منفصلاً عن المعالج المركزي في هواتف iPhone القادمة في العام 2022، وهذا ما يعني بأن المعالجات التي تضم مودم 5G المدمج لن تصل على الأرجح إلى هواتف iPhone حتى العام 2023.

من أجل المقارنة، قامت شركة سامسونج بالكشف عن المعالج Exynos 980 الذي يضم مودم 5G مدمج في شهر أغسطس الماضي وسيظهر في الهواتف الذكية بنهاية هذا العام، بينما تبيع شركة Huawei بالفعل الهاتفين Huawei Mate 30 5G و Huawei Mate 30 Pro 5G واللذان يأتيان مع المعالج HiSilicon Kirin 990 5G الذي يضم مودم 5G مدمج داخله.