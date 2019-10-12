شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الرواد الروس في مهمة جديدة إلى الفضاء المفتوح .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصادر في مؤسسة "روس كوسموس" أن الرواد الروس المتواجدين على متن المحطة الفضائية الدولية سيخرجون في مهمة جديدة إلى الفضاء المفتوح، وذلك بحسب روسيا اليوم.

وقال الخبير الروسي في شؤون الفضاء، سيرغي كيريفيتشيف، إن "روس كوسموس" كانت قد نوهت في وقت سابق بأن رائدي الفضاء التابعين لها، والمتواجدين على متن المحطة الفضائية الدولية، ألكسندر سكفورتسوف، وأوليغ سكريبوتشكا، سيخرجان في مهمة إلى الفضاء المفتوح في الـ 21 نوفمبر العام الجاري، لكن العملية قد أجلت حتى 31 أكتوبر، ومن المتوقع أن تؤجل مرة أخرى حتى يناير العام القادم".

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وأشار الخبير إلى أن خروج الرائدين هو الـ47 لرواد الفضاء الروس في إطار البرنامج الروسي الفضائي المعمول به حاليا، ومن المفترض أن تبثه بشكل حي وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا".

ومن المفترض أن يقوم الرائدان أثناء تلك المهمة بتغيير لوحات التحكم الحراري في وحدة "زاريا" الروسية التابعة للمحطة الفضائية، ويزيلا بعض المعدات العلمية الموجودة على سطح المحطة، وتثبيت أجهزة أخرى على وحدتي "زاريا" و"بويسك" الروسيتين.

كما سيجري الرائدان تعديلات على بعض المعدات التابعة لإحدى مركبات "سويوز" الملتحمة بالمحطة، لإطالة فترة التحام هذه المركبة، ويوجد على متن المحطة الفضائية الدولية حاليا عدة رواد هم: الروسيان ألكسندر سكفورتسوف، وأوليغ سكريبوتشكا، ورواد "ناسا"، كريستينا كوك، وأندرو مورغن، وجيسيكا مائير، ورائد الفضاء الإيطالي، لوكا بارميتانو.