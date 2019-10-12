شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دعوى قضائية ضد فيس بوك تتهمها بسرقة شعار محفظة عملتها الرقمية Calibra والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفعت شركة الخدمات المصرفية Current دعوى قضائية تتهم فيها فيس بوك، بانتهاك العلامة التجارية وسرقة الشعار الخاص بها، لاستخدامه في محفظة عملتها الرقمية Calibra.

وبحسب موقع The Verge الأمريكى، خلال يونيو الماضى، كشف فيس بوك عن العملة المشفرة Libra ومحفظتها الرقمية Calibra التي ستساعد في إدارتها، حيث كشف فيس بوك عن شعار Calibra، والذى يبدو مشابها بشكل كبير لشعار Current.

وجاء في الدعوى 4 أسماء مدعى عليهم، هم فيس بوك وCalibra وإحدى الشركات التابعة لفيس بوك التي تمتلك IP المتعلق بـ Calibra، وCharacter وهي وكالة التصميم التي صنعت شعار Calibra، والتى يبدو أنها صممت كلا الشعارين، وفقًا للدعوى القضائية.

Advertisements

وعلى ما يبدو أنه تم تصميم الشعاران منذ ثلاث سنوات، حيث تدعي شركة Current بأنها بدأت في استخدام شعارها في أغسطس 2016، في حين تم الكشف عن شعار فيس بوك لكاليبرا في يونيو من هذا العام، لكن سيتعين علينا انتظار مزيد من التفاصيل عن القضية، لمعرفة سبب تشابه الشعارين تمامًا.

يذكر أنه سبق وأن قال “ستيوارت روب" المدير التنفيذى لـ Current، أن شعار المحفظة الإلكترونية Calibra المعلن عنه يشبه كثيراً شعار شركته، مما يظهر مدى الطريقة المضحكة التى استخدمها فيس بوك لاكتساب الثقة فى النظام المالى العالمى عن طريق تدمير شركة أخرى.

وأضاف "سوب" أنهم بذلوا مجهود دام لستة أشهر بالتعاون مع شركة التصميم من أجل الخروج بهذا التصميم، لتأخذه فيس بوك مع القليل من التعديلات، مشدداً على أن فيس بوك شركة كبيرة وكان يجب عليها أن تعطى اهتمام أكثر لتصميم شعار المحفظة الإلكترونية الخاصة بها.