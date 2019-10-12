شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هيئة البورصة الأمريكية تهدد خطط تليجرام لإطلاق عملة مشفرة فى أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد تكون خطط تليجرام لإطلاق عملة مشفرة وشبكة blockchain فى خطر، حيث قدمت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية دعوى طارئة وحصلت على أمر تقييد مؤقت ضد الشركة، مما يمنعها من توزيع وبيع عملتها Gram فى البلاد.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، فوفقًا للجهات المنظمة، فقد باعت الشركة 2.9 مليار علمه Gram بأسعار مخفضة لـ171 مشترًا أوليًا فى جميع أنحاء العالم، مما جمع 1.7 مليار دولار فى هذه العملية، فيما تم شراء مليار من تلك الرموز من قبل أشخاص فى الولايات المتحدة.

وتقول الوكالة الأمريكية إن تليجرام لم يسجل الطرح فى مكتبها، وبما أنها ترى أن Grams كأوراق مالية، فهى تتهم الشركة بانتهاك قانون الأوراق المالية لعام 1933، لكن ليس من الواضح كيف سيؤثر أمر التقييد هذا على إطلاق Gram ككل.

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وقد كشف المحامى السابق فى البورصة "زاكارى فالون" أن هذه الخطوة يمكن أن تعقد أيضًا قدرة الشركة على بيع عملتها الرقمية فى دول أخرى، لكن حتى لو لم يمنع ذلك تليجرام من إطلاقها خارج الولايات المتحدة، فقد يظل يسبب مشكلات كبيرة للشركة.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز فى أغسطس السابق أن تليجرام وعد المستثمرين بتسليم Gram بحلول 31 أكتوبر أو إعادة أموالهم، فيما أكدت الوكالة الأمريكية أنه لا يمكن للشركات تجنب قوانين الأوراق المالية الفيدرالية فقط عن طريق وصف منتجاتها بأنها عملة مشفرة أو رمز رقمي.