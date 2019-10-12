تقرير جديد يُلمح لقدوم الهاتف Galaxy S10 Lite أيضًا قريبًا

فاطمة أيت طالب - دبي - صدر اليوم تقرير جديد من نفس المصدر الذي نشر تقرير Galaxy Note 10 Lite يفيد بأن شركة سامسونج تعمل أيضًا على الهاتف Galaxy S10 Lite. ومع ذلك، هذه المرة لدينا المزيد من المعلومات للتعامل معها كما أننا نُحب ما نسمعه.

يُشاع بأن الهاتف Galaxy S10 Lite سيدعم الشحن السريع بقوة 45W، وسيضم المعالج Snapdragon 855. وبالإضافة إلى ذلك، فهو سيضم كذلك ذاكرة عشوائية بحجم 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB، فضلا عن ثلاث كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 12 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية، وبدقة 5 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق.

وعندما يتعلق الأمر بالواجهة الأمامية، فسوف يضم الهاتف Galaxy S10 Lite كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابكسل، وبطارية بسعة 4500mAh، فضلاً عن شاشة بحجم 6.7 إنش وبدقة +FullHD.

في هذه المرحلة، نحن نتساءل لماذا يُطلق عليه إسم Lite نظرًا لأنه يتميز بنفس المواصفات التقنية للهاتف Galaxy S10 أو أفضل منها بكثير، بإستثناء الكاميرات. ونتيجة لذلك، فنحن ننصح بعدم رفع آمالك قبل ظهور أدلة قوية.