النسخة الإقتصادية من Galaxy Note 10 ستحمل إسم Galaxy Note 10 Lite

فاطمة أيت طالب - دبي - ظهرت الشائعات التي تحدثت عن قدوم النسخة الإقتصادية من الهاتف Galaxy Note 10 حتى قبل ظهور سلسلة Galaxy Note 10 Series في شهر أغسطس الماضي. ومع ذلك، بعد إطلاق شركة سامسونج لهاتفين فقط، إعتقد الكثيرون أنه لن يكون هناك ثلاثة هواتف Galaxy Note 10، حتى الأونة الأخيرة.

وفقا لمصدر موثوق، فيبدو أن شركة سامسونج إختارت أن تُطلق على النسخة الإقتصادية من الهاتف Galaxy Note 10 إسم Galaxy Note 10 Lite. لقد تأكدنا بالفعل من أن هذا الهاتف سيحمل الإسم الرمزي SM-N770F، ولكن للآسف، لا توجد لدينا معلومات أخرى حول المواصفات التقنية. ولحد الآن، لا أحد يعرف ما الذي يجعل هذا الهاتف إقتصاديًا، ولكن من الآمن القول أنه سيحتفظ بالقلم الرقمي S Pen. بعد كل شيء، إنه جزء من سلسلة هواتف Galaxy Note Series.

بالعودة إلى سلسلة هواتف Galaxy S10 Series، يمكن أن يكون الشقيق الروحي للهاتف Galaxy S10e، وهذا ما يعني بأن Galaxy Note 10 Lite سيفتقر إلى كاميرا واحدة، وسيضم شاشة أصغر من الهاتفين Galaxy Note 10 و +Galaxy Note 10، وربما بطارية أصغر أيضًا. على أي حال، كل ذلك هذه مجرد تخمينات في الوقت الراهن، ولكننا نأمل أن نحصل على المزيد من التسريبات خلال الأسابيع المُقبلة.