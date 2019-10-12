جوجل كروم يصف الصور للمستخدمين المكفوفين

أعلنت شركة جوجل عن ميزة جديدة في متصفح كروم تستفيد من قدرة جوجل الكبيرة في التعرف على الصور لإنشاء أوصاف نصية بديلة للصور من أجل مساعدة المستخدمين المكفوفين وضعاف البصر.

وتستخدم عملاقة البحث التعلم الآلي لإنشاء أوصاف لملايين الصور، والتي تهيمن على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي على وجه الخصوص، حيث إن جزءً كبيرًا من المحتوى على الإنترنت مرئي.

وليس بإمكان الجميع رؤية تلك الصور، إذ يعتمد المستخدمون المكفوفون وضعاف الرؤية لرؤيتها على قارئات الشاشة أو شاشات برايل Braille، لكن هذه الأجهزة تعتمد على تذكر مطوري مواقع الويب إنشاء ما يسمى بالنص البديل، والذي يوفر وصفًا لما في الصورة.

وفي حين أن العديد من مواقع الويب الكبيرة تتضمن نصًا بديلًا، إلا أن المواقع الأصغر غالبًا لا تفعل ذلك، ولا يظهر النص البديل دائمًا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تنتقل الصور بشكل أسرع من قدرة بعض الأنظمة على مواكبة ذلك.

وتعتمد ميزة جوجل الجديدة على التقنية نفسها التي تتيح للمستخدمين البحث عن الصور بحسب الكلمة المفتاحية، ويتم إنشاء وصف الصورة تلقائيًا.

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وقالت لورا ألين Laura Allen، كبيرة مديري البرامج في فريق إمكانية الوصول ضمن متصفح كروم، والتي تتفهم المشكلة لأنها تعاني من ضعف في الرؤية: ما يزال هناك في الوقت الحالي ملايين وملايين الصور غير المسماة على الويب.

وأضافت “عندما تصل إلى إحدى تلك الصور باستخدام قارئ الشاشة أو شاشة برايل، ستسمع “صورة” أو “رسم غير مسمى” أو سلسلة طويلة جدًا من الأرقام وهو اسم الملف الذي لا صلة له بالموضوع”.

يذكر أن الترجمات ليست مثالية، في وحال كانت الخوارزمية غير واثقة من الصورة، فلن تحاول تصنيفها على الإطلاق، وتمكنت الأداة من تسمية أكثر من 10 ملايين صورة خلال أشهر قليلة من الاختبار.

ويتم نشر الميزة ببطء للمستخدمين، حيث يروجها متصفح كروم على وجه التحديد للأشخاص الذين يستخدمون قارئات الشاشة لتشجيعهم على تجربتها.

وتتوفر هذه الميزة فقط للمستخدمين الذين لديهم أجهزة قراءة للشاشة تقوم بإخراج التعليقات المنطوقة أو طريقة برايل، على أن يتم قراءة أوصاف الصور بواسطة قارئ الشاشة، لكنها لن تظهر بصريًا على الشاشة.