خرائط جوجل تضيف إرشادات صوتية للأشخاص ضعاف البصر

أضافت جوجل إرشادات صوتية أكثر تفصيلًا وأنواع جديدة من الإعلانات الشفهية لاتجاهات المشي ضمن تطبيقها للخرائط Google Maps كجزء من يوم الرؤية العالمي، بحيث تعمل خرائط جوجل على تحسين اتجاهات المشي للأشخاص الذين يعانون من إعاقات بصرية.

وتساعد ميزة التوجيه الصوتي الجديدة الأشخاص ضعاف البصر على الوصول إلى وجهتهم عند المشي، وبحسب البيانات، فإن هناك 36 مليون شخص في جميع أنحاء العالم يعانون من الإعاقة البصرية، بينما هناك 217 مليون شخص يعانون من ضعف البصر المعتدل إلى الشديد.

وتعمل عن طريق تذكير المستخدمين باستمرار بأنهم على الطريق الصحيح، مع إعطاء تحذيرات إذا كان هناك ممر المشاة مزدحم أمامهم، وإخبارهم بمدى بعد المنعطف التالي باستخدام الملاحة الصوتية التفصيلية.

وحددت العملاقة التكنولوجية كل ما يمكن معرفته حول هذه الميزة في تدوينة، إذ إلى جانب التحديثات المستمرة، فإن الميزة ترسل تنبيهًا منطوقًا إذا اتخذ المستخدم منعطفًا خاطئًا وتعيد توجيه الرحلة تلقائيًا.

وقالت واكانا سوجياما Wakana Sugiyama، وهي محللة أعمال معاقة بصريًا عملت عن كثب مع جوجل لبناء واختبار الميزة الجديدة: إن التحديثات المتكررة تساعد الأشخاص ضعاف البصر على الانتقال من نقطة إلى أخرى، كما تقدم لنا المزيد من الثقة والطمأنينة عندما نسافر وحدنا.

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وأضافت “أصبح من الممكن التركيز بشكل أكبر على ما سأفعله في وجهتي النهائية مع التوجيه الصوتي المفصل في خرائط جوجل، ويساعد ذلك الأشخاص المكفوفين أو الذين يعانون من ضعف في الرؤية في استكشاف أماكن جديدة وغير مألوفة”.

وبدأ التوجيه الصوتي المفصل للتنقلات أثناء السير بالوصول إلى أجهزة أندرويد وآي أو إس،ويمكن تشغيله عن طريق الانتقال إلى إعدادات تطبيق الخرائط وتحديد خيار التنقل، لتجد في أسفل القائمة خيار تمكين “التوجيه الصوتي المفصل” أسفل عنوان خيارات المشي.

وتتوفر الميزة حاليًا باللغة الإنجليزية في الولايات المتحدة وباليابانية في اليابان، مع دعم لغات وبلدان إضافية في الطريق.