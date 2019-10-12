شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انسحاب ماستر كارد وeBay وStripe من دعم عملة فيس بوك الرقمية "ليبرا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادرت 3 شركات التحالف الكبير الذى يساند عملة فيس بوك الرقمية ليبرا، وهى ماستر كارد وeBay وStripe، حيث يمثل ضربة كبيرة للمنصة العملاقة وعملتها الرقمية الجديدة.

وبحسب موقع phonearena الهندى، فيأتى هذا الانسحاب بعد أسبوع واحد فقط من انسحاب "باى بال" من دعم العملة، كما أنه يأتى قبل أيام قليلة من الاجتماع الرسمى الأول للتحالف المخطط أن يعقد يوم الاثنين المقبل فى جنيف.

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فيما كشفا كل من eBay وStripe عن بيانات رسمية تتسم بالدبلوماسية حول خروجها من التحالف على الرغم من احترامها وتقديرها له ودعمها لحلول الدفع الإلكترونى، حيث قالت eBay أنها ستركز على تحسين تجربة الدفع الخاصة بها لزبائنها، بينما Stripe تبقى على خط الرجعة حيث أنها ستواصل متابعة ليبرا وإمكانياتها على أمل التعاون مستقبلاً، فيما لم تقدم ماستر كارد أى بيان رسمى حول خروجها من التحالف.

وفى الوقت الحالى تواجه الشركات الموجودة داخل تحالف ليبرا ضغوطات كبيرة من الحكومات والسلطات المالية حول العالم حيث يبدو لهم مشروع العملة الرقمية ليبرا تهديداً خطيراً على النظام المالي.